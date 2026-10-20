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Κλείσιμο στρατοπέδων προβλέπει η νέα φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, να ανακοινώνει συγχωνεύσεις σε 56 μονάδες και 126 δομές.

Όπως τόνισε ο κ.Δενδιας, τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα επιστρέψουν στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Επίσης, όσον αφορά στους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε πως η Σαουδική Αραβία έχει ήδη προβεί σε κίνηση εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων. “Εχουν κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουν” είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στις συγχωνεύσεις, ο υπουργός σημείωσε ότι θα γίνουν “άμεσα”. Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τους αποστράτους, ενώ τόνισε, σχετικά με τα πληρώματα των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, πως δεν μπορούν να μένουν στη θάλασσα πάνω από ένα λογικό όριο, το οποίο έθεσε στις 200 ημέρες. Εάν απαιτηθεί παραπάνω, σημείωσε, το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι πολλαπλάσιο του σημερινού.