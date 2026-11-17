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Ο ίδιος τόνισε ότι η ευρωπαϊκή άμυνα δεν πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη ρωσική απειλή και την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο υπουργός άσκησε κριτική για την περιορισμένη συμμετοχή των κρατών-μελών στην ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα.

Επισήμανε ότι το βάρος της συγκεκριμένης αποστολής αναλαμβάνουν σταθερά η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη έμπρακτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Τέλος, οι υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν τις σχέσεις με την Κίνα και τη συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

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Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει επιτέλους μια πολιτική ασφάλειας «360 μοιρών», αντιμετωπίζοντας συνολικά τις απειλές και όχι μόνο συγκεκριμένες εστίες κρίσεων, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος την Τρίτη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σε σύνθεση υπουργών Άμυνας, στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική για την περιορισμένη συμμετοχή των κρατών-μελών στην ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία αναλαμβάνουν σταθερά το βάρος της αποστολής.

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«Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να αποκτήσει πολιτική 360 μοιρών»

«Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια πολιτική 360 μοιρών. Να αντιμετωπίσει συνολικά τις προκλήσεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Να πάψει να έχει την αντίληψη ότι την Ευρώπη απασχολούν μόνο μία ή δύο εστίες προβλημάτων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

«Για να μπορέσει να σταθεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, πρέπει να αποκτήσει μια δυνατότητα συνολικής αντιμετώπισης απειλών. Αυτή είναι η πάγια ελληνική εξωτερική πολιτική, αυτήν επαναλαμβάνουμε και σε αυτήν προσφέρουμε με τη συμμετοχή μας σε όλες τις ευρωπαϊκές προσπάθειες», πρόσθεσε.

Η προσέγγιση των «360 μοιρών» σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή άμυνα δεν μπορεί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη ρωσική απειλή και στην Ουκρανία, αλλά οφείλει να λαμβάνει υπόψη και τις προκλήσεις στη νότια και νοτιοανατολική περιφέρεια της Ευρώπης.

Για την Ελλάδα, η αντίληψη αυτή συνδέεται με την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, την προστασία των θαλάσσιων οδών και των ενεργειακών υποδομών, αλλά και με την ανάγκη έμπρακτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη.

«Πάντα η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία»

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Η κριτική του Δένδια έγινε πιο συγκεκριμένη όταν, απαντώντας στα αγγλικά σε ερώτηση δημοσιογράφου για την επιχείρηση «Ασπίδες» και τη συμμετοχή άλλων κρατών-μελών, επισήμανε:

«Το πρόβλημα με τις Ασπίδες είναι το εξής: Είναι πάντα η Ελλάδα, πάντα η Ιταλία και επίσης πάντα η Γαλλία. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι τις περισσότερες φορές δεν συμμετέχουν».

«Αν θέλουμε να έχουμε αξιόπιστη παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα», συνέχισε.

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Για να καταλήξει με τη χαρακτηριστική αποστροφή: «Διακηρύσσουμε ότι είμαστε υπερδύναμη. Ε, λοιπόν, πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως τέτοια».

Η επιχείρηση «Ασπίδες» έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο.

Η παρέμβαση του Έλληνα υπουργού αναδεικνύει το ζήτημα της κατανομής των επιχειρησιακών βαρών μεταξύ των κρατών-μελών, συνδέοντας την ανάγκη ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας «360 μοιρών» με την έμπρακτη συμμετοχή στις αποστολές της ΕΕ.

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Κίνα, Ουκρανία και ΗΠΑ στο Συμβούλιο

Οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ συζητούν σήμερα τις πτυχές ασφάλειας και άμυνας των σχέσεων με την Κίνα, καθώς και τη συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, με τη συμμετοχή του Ουκρανού υπουργού Άμυνας Γεβχένι Χμάρα.

Στο γεύμα εργασίας προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων για τη διατλαντική ασφάλεια, με τη συμμετοχή του Αμερικανού υφυπουργού Πολέμου αρμόδιου για θέματα πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι.

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Στην απουσία της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, τη συνεδρίαση προεδρεύει η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας Χέλεν ΜακΕντί, ενώ είχε προηγηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA).

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