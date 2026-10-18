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Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ζευγαριού, που σημειώθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 σε περιοχή της Πέλλας, εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του ζευγαριού, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και ισχυριζόμενος ότι υπήρχε πρόβλημα με την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή τους.Στη συνέχεια, άλλοι συνεργοί επικοινώνησαν με τους παθόντες στα κινητά τους τηλέφωνα και τους έπεισαν να τυλίξουν με αλουμινόχαρτο τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν στο σπίτι, να τα τοποθετήσουν κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα και να αφήσουν την πόρτα ανοιχτή. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνδρας που ταυτοποιήθηκε φέρεται να αφαίρεσε 220 χρυσές λίρες, 7.500 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ.

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Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των συνεργών του και τη διερεύνηση ενδεχόμενης συμμετοχής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ