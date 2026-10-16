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Το έργο πραγματοποιείται από το υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Κινεζική Σχολή Κλασικών Σπουδών και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Στη θέση Κακαβαριά αποκαλύφθηκε επιμελημένης δόμησης οικοδόμημα με περίστυλη αυλή, το οποίο παρουσιάζει ενδείξεις διαδοχικών φάσεων χρήσης και μετασκευών.

Η ανασκαφή απέδωσε σημαντικά ευρήματα, όπως κεράμους, αγγεία και νομίσματα, τα οποία βρίσκονται πλέον στο στάδιο της συντήρησης και μελέτης.

Οι επόμενες δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων και τηλεπισκόπησης για την πληρέστερη κατανόηση της πολεοδομικής οργάνωσης του αρχαίου οικισμού.

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Τον Ιούλιο του 2026 ολοκληρώθηκε η πρώτη ανασκαφική περίοδος της συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, η οποία πραγματοποιείται από το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Κινεζική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Η έρευνα εντάσσεται σε πενταετές πρόγραμμα (2026–2030), με στόχο τη συστηματική διερεύνηση του οικισμού της αρχαίας Αρσινόης, τη μελέτη της πολεοδομικής και οικιστικής του οργάνωσης και των σημαντικών αρχιτεκτονικών καταλοίπων της θέσης. Το πρόγραμμα διευθύνεται από τη Δρ Ολυμπία Βικάτου, Γενική Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού, ενώ επικεφαλής από την πλευρά της Κινεζικής Σχολής είναι ο Δρ Li Xinwei, Διευθυντής της Σχολής.

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Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στη θέση «Κακαβαριά», όπου κατά το παρελθόν είχαν αποκαλυφθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της αρχαίας Αρσινόης. Η φετινή έρευνα επικεντρώθηκε στην επέκταση της παλαιότερης ανασκαφής, στη διερεύνηση και τεκμηρίωση των καταλοίπων και στην αναζήτηση νέων στοιχείων για την οργάνωση του αρχαίου οικισμού.

Αεροφωτογραφία Αρχαιολογικής Ανασκαφής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η διερεύνηση σημαντικού κτηρίου, τμήματα του οποίου είχαν ανασκαφεί κατά το παρελθόν από τον αρχαιολόγο Λάζαρο Κολώνα. Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για τετράγωνο οικοδόμημα επιμελημένης δόμησης με περίστυλη αυλή, το οποίο παρουσιάζει ίχνη μετασκευών και διαδοχικών φάσεων χρήσης και ομοιότητες με κτήρια άλλων θέσεων της Αιτωλοακαρνανίας, όπως η Καλυδώνα.

Η ανασκαφή απέδωσε σημαντικό αρχαιολογικό υλικό, μεταξύ άλλων κεράμους στέγης, πήλινα ακροκέραμα, αγγεία, χάλκινα νομίσματα και ζωικά κατάλοιπα. Το υλικό βρίσκεται υπό συντήρηση και μελέτη, ενώ θα ακολουθήσουν η ταύτιση και η χρονολόγησή του.

Η ελληνοκινεζική ανασκαφική ομάδα, μετά την ολοκλήρωση της φετινής ανασκαφικής περιόδου

Αεροφωτογραφία των ανασκαφικών τομών στον βόρειο τομέα της έρευνας

Λίθινο κατώφλι κατά την αποκάλυψή του στο πλαίσιο της ανασκαφικής έρευνας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος προβλέπεται η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας, η διερεύνηση της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, καθώς και η αξιοποίηση γεωφυσικών μεθόδων, τηλεπισκόπησης, επιφανειακής και γεωαρχαιολογικής έρευνας, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση της πολεοδομικής οργάνωσης, της ιστορίας και της εξέλιξης της αρχαίας Αρσινόης.

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Πήλινα Ακροκέραμα

Πήλινος λύχνος

Η πρώτη ανασκαφική περίοδος αποτελεί την αφετηρία μιας σημαντικής διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη και βαθύτερη γνώση της αρχαίας Αρσινόης, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία Ελλάδας και Κίνας στον τομέα της αρχαιολογικής έρευνας και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

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