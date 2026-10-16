Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εικόνα από την επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια στη Σαουδική Αραβία τον Απρίλιο.(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI)

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«Τεχνικά ζητήματα» σχετικά με τη συνέχιση της παραμονής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, στη συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν αλ Σαούντ, την Πέμπτη.

Κατά την επίσκεψή του χθες στο Ριάντ ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αλ Σαούντ, και είχε συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Άμυνας. Τόσο ο πρίγκιπας διάδοχος, όσο και ο υπουργός Άμυνας, ευχαρίστησαν τον Έλληνα υπουργό για την ελληνική στρατιωτική παρουσία και τη συνεισφορά της ελληνικής πυροβολαρχίας στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας.

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Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία (περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της περαιτέρω συνεργασίας των δύο χωρών σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων), η περιφερειακή ασφάλεια και οι προκλήσεις κατά της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας υπουργός επισκέφθηκε το βράδυ της Πέμπτης τις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΥΣΑ στο Γιανμπού όπου τον υποδέχθηκε εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας ο υποστράτηγος Αχμέντ Αλί Αλνταμπέις. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε από τον Διοικητή της ΕΛΔΥΣΑ για την αποστολή της και συνομίλησε με το προσωπικό, το οποίο ευχαρίστησε για το καθήκον το οποίο επιτελεί.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, οι ελληνικοί Patriot «προσφέρουν και στην Άμυνα της πατρίδας μας. Προσφέρουν, υπό την έννοια όχι μόνο της υπεράσπισης εγκαταστάσεων ενέργειας, αλλά και της διατήρησης ψηλά του κύρους της χώρας μας και των δυνατοτήτων της. Με την παρουσία τους εδώ αποκτούν χρήσιμη εμπειρία. Εμπειρία την οποία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που δεν αντιμετωπίζει απειλές . Η γειτονιά μας, η περιοχή μας, δεν είναι η γειτονιά των αγγέλων».

Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία

Στιγμιότυπο από βολή Patriot στην Κρήτη το 2020 (Eurokinissi- ΓΕΕΘΑ)

Η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία έχει αναφερθεί πως επαναξιολογείται κάθε μήνα. Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Οκτωβρίου αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της ελληνικής πυροβολαρχίας για άλλον έναν μήνα, ενώ γίνονταν συζητήσεις για οικονομικά και τεχνικά θέματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειες εστίαζαν στην επίτευξη μιας λύση μονιμότερης διάστασης σε συνεννόηση με τη Σαουδική Αραβία.

Τα κύρια θέματα είναι η κάλυψη του κόστους της παραμονής στη χώρα και των πυραύλων που έχουν χρησιμοποιηθεί, με βάση τις σαουδαραβικές δεσμεύσεις, καθώς και η χρηματοδότηση της αναβάθμισης των ελληνικών Patriot από το Ριάντ. Το ζήτημα της μηνιαίας επαναξιολόγησης έχει προκύψει από τον περασμένο Μάρτιο, λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθηκών στην περιοχή, όπως ανέφεραν πηγές του ΥΠΕΘΑ.

H σύγκρουση μεταξύ των Χούθι της Υεμένης και του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία έχει κλιμακωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ επίσης η υπογραφή του Συμφώνου της Μέκκας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν είχε προκαλέσει προβληματισμούς όσον αφορά στην παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας στο βασίλειο.

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Υπενθυμίζεται πως η ΕΛΔΥΣΑ (Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας), που βρίσκεται στο Γιανμπού από το 2021, βάσει της συμφωνίας με το Ριάντ, έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία επανειλημμένες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones μέσα στους τελευταίους μήνες, με πιο πρόσφατο περιστατικό στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Την Τρίτη ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν – ο οποίος είχε πει τη Δευτέρα πως η συμφωνία της Μέκκας θα έφτανε τις επόμενες ημέρες στην τουρκική εθνοσυνέλευση- είπε στον πρίγκιπα διάδοχο, στο πλαίσιο τηλεφωνικής επικοινωνίας, πως η Τουρκία θα συνέχιζε να συμπαραστέκεται στη Σαουδική Αραβία εν μέσω των επιθέσεων των Χούθι.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα πως η Τουρκία αξιολογούσε το πώς μπορεί να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία να αμυνθεί απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι, τονίζοντας πως το Σύμφωνο της Μέκκας έχει αμυντικό και όχι επιθετικό χαρακτήρα και πως η Τουρκία «δεν θα στείλει στρατεύματα σε μια άλλη χώρα για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στην επικράτειά της».

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