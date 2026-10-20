Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει εγκρίνει τις παραδόσεις πυραύλων Patriot στην Ουκρανία παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κιέβου για αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι απαιτείται η έγκριση του Πενταγώνου για τη μεταφορά των αμερικανικής κατασκευής συστημάτων που προέρχονται από συμμάχους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις αμερικανικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις εξοπλισμού και την ανταλλαγή πληροφοριών ως δύσκολα εξηγήσιμες αποφάσεις για την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα ανέφερε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει εμπόδια στην απόκτηση κρίσιμων πυραύλων αναχαίτισης για την άμυνά της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

H κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει εγκρίνει τις παραδόσεις πυραύλων Patriot στην Ουκρανία όσο και εάν το Κίεβο τους χαρακτηρίζει αναγκαίους για την αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους και καλά πληροφορημένες πηγές.

Η καθυστέρηση, όπως τονίζει στο δημοσίευμα της Washington επικαλούμενοι αμερικανούς αξιωματούχους έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προσεγγίσει τη Ρωσία, ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική στην Ουκρανία και προσωπικά στον πρόεδρό της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο και άλλες τρεις καλά πληροφορημένες πηγές ορισμένα από τα συστήματα Patriot που προορίζονται για την Ουκρανία προέρχονται από συμμάχους, αλλά απαιτείται η έγκριση του Πενταγώνου για να ολοκληρωθεί η μεταφορά.

Οι ΗΠΑ έχουν τον τελευταίο λόγο, καθώς πρόκειται για αμερικανικής κατασκευής οπλικά συστήματα και οποιαδήποτε μεταφορά τους σε άλλη χώρα προϋποθέτει την έγκριση της Ουάσινγκτον.

Ζελένσκι: «Δύσκολο να εξηγηθούν οι αποφάσεις των ΗΠΑ»

Ο Ζελένσκι είχε αναφερθεί χθες στο θέμα αυτό λέγγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθυστερήσει την παράδοση προμηθειών ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις προέρχονταν από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Είπε επίσης ότι ορισμένες πολιτικές συμφωνίες σχετικά με τις παραδόσεις εξοπλισμού αεροπορικής άμυνας δεν είχαν εφαρμοστεί στην πράξη.

Σχεδόν ταυτόχρονα, σε μια άλλη ανάρτηση στο Χ, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «εμπόδια» στην απόκτηση πυραύλων αναχαίτισης που είναι κρίσιμης σημασίας για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Ο ίδιος δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες στη δήλωσή του. «Η μείωση των εσόδων της Ρωσίας από τον πόλεμο και η διασφάλιση της αδιάλειπτης παράδοσης συστημάτων αεροπορικής άμυνας και συστημάτων αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων πρέπει να αντιμετωπιστούν ως επείγουσες και αλληλένδετες προτεραιότητες», πρόσθεσε ο Σιμπίχα. Advertisement

Επίσης, ο Ζελένσκι εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για την αμερικανική στάση κατά τη διάρκεια συνάντησης με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τον πόλεμο είναι «δύσκολο να εξηγηθούν», αναφερόμενος ειδικότερα στις καθυστερήσεις παράδοσης όπλων και στην περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών για επικείμενες ρωσικές επιθέσεις.

Advertisement

Advertisement