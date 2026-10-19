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Το κοινοβούλιο της Αιγύπτου αναμένεται να ψηφίσει αυτή την εβδομάδα όσον αφορά στο αν θα επιτρεπόταν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να συμβάλουν στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στους Χούθι της Υεμένης εφόσον το Ριάντ ζητήσει υποστήριξη από το Κάιρο.

Μια τέτοια κίνηση θα έφερνε την πολυπληθέστερη χώρα του αραβικού κόσμου πιο κοντά στην ευθεία στρατιωτική εμπλοκή στη σύρραξη που άρχισε τον Φεβρουάριο, με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

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Ο πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι ζήτησε έγκριση σε ομιλία του το Σάββατο, λέγοντας πως η Αίγυπτος «ποτέ, ποτέ δεν θα ξεχάσει τους αδελφούς μας στον Κόλπο» και αποσαφηνίζοντας στη σαουδαραβική ηγεσία πως το Κάιρο «θα πάρει κάθε μέτρο για την προστασία σας».

Όπως οι χώρες του Κόλπου που έχουν δεχτεί ιρανικές επιθέσεις, η Αίγυπτος αποτελεί και αυτή εταίρο στο σύστημα ασφαλείας της περιοχής υπό την αιγίδα των ΗΠΑ που δοκιμάζεται από τη σύγκρουση.

Η στάση της Αιγύπτου στον πόλεμο του Ιράν

Τα σχόλια του Σίσι αποτελούν ξεκάθαρη κλιμάκωση σε σχέση με τους πιο μετρημένους τόνους που είχαν υιοθετηθεί από τότε που άρχισε η σύγκρουση. Αν και η Αίγυπτος έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της στους συμμάχους της στον Κόλπο, το Κάιρο απέφευγε να δεσμευτεί δημόσια για απευθείας εμπλοκή στη σύγκρουση.

Τον Μάιο η παρουσία αιγυπτιακών μαχητικών Rafale στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποκαλύφθηκε από τα ΜΜΕ της χώρας στο πλαίσιο της κάλυψης επίσημης επίσκεψης του Σίσι. Τα αιγυπτιακά ΜΜΕ δεν το ανέφεραν. Όταν η Σαουδική Αραβία υπέγραψε αμυντικό σύμφωνο με την Τουρκία και το Πακιστάν τον Αύγουστο η Αίγυπτος δεν μπήκε, αν και είπε πως το σκεφτόταν.

Η στάση άρχισε να αλλάζει όταν οι Χούθι αύξησαν τις επιθέσεις τους στις σαουδαραβικές πετρελαϊκές και άλλες εγκαταστάσεις. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επισκέφθηκε τον προηγούμενο μήνα την Αίγυπτο, όπου συζητήθηκε η ανάγκη για διασφάλιση της ελευθερίας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ και την Ερυθρά Θάλασσα.

Τι διακυβεύεται για την Αίγυπτο

Η οικονομική σταθερότητα της Αιγύπτου συνδέεται εδώ και καιρό με την κατάσταση στην Κόλπο, καθώς τα εμβάσματα από τους Αιγύπτιους εργάτες που εργάζονται εκεί αποτελούν σημαντική πηγή ξένου συναλλάγματος και εισόδημα για οικογένειες σε μια περίοδο όπου ο διψήφιος πληθωρισμός «χτυπά» τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων.

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Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Κόλπου είναι μεταξύ των κύριων οικονομικών υποστηρικτών του Σίσι, παρέχοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε αρωγή, καταθέσεις κεντρικής τράπεζας και επενδύσεις από τότε που ο στρατός ανέτρεψε τον Μοχάμεντ Μόρσι της Μουσουλμανικής Αδελφότητας το 2013. «Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ πώς οι αδελφοί μας στις χώρες του Κόλπου συμπαραστάθηκαν στην Αίγυπτο κατά την περίοδο εκείνη» είπε ο Μόρσι.

Κατάσταση ασφαλείας

Οι αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια έχουν κάνει το Κάιρο να υιοθετήσει μια πιο ενεργητική στάση, λένε αναλυτές. Επίθεση με drones σε δύο σκάφη στη Δαμιέττη τον Ιούλιο έδειξε ότι η Αίγυπτος δεν θα μπορούσε να μείνει αποκομμένη από τη σύγκρουση.

«Νομίζω πως συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να είναι στο περιθώριο αυτού επ’αόριστον»είπε ο Χ. Α. Χέλγιερ, του Royal United Services Institute. Για τις αρχές, οι προβληματισμοί οικονομικής φύσεως και ασφαλείας ήταν «ένα και το αυτό» σημείωσε.

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Η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος έχουν επίσης κοινό συμφέρον όσον αφορά στην προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα: Η Αίγυπτος εισπράττει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από την κίνηση στη Διώρυγα του Σουέζ. Αυτό σημαίνει πως «η ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας συνιστά μια διάσταση της αιγυπτιακής εθνικής ασφαλεάις» είπε ο Σερίφ Αρέφ, Αιγύπτιος πολιτικός αναλυτής και δημοσιογράφος.

Οι αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις

Οι αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες του αραβικού κόσμου, με εκατοντάδες χιλιάδες άτομα προσωπικό σε ενεργό υπηρεσία και μεγάλα οπλοστάσια σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Η Αίγυπτος προμηθεύεται εξοπλισμό από πολλές χώρες, με την αεροπορία της να διαθέτει αμερικανικά F-16, γαλλικά Rafale και ρωσικά MiG-29.

H Αίγυπτος λαμβάνει περίπου 1,3 δισ. δολάρια ετησίως σε αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, που χρηματοδοτούν τις αγορές αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Η Ουάσινγκτον προέβη σε άρση όρων που σχετίζονταν με ανθρώπινα δικαιώματα σε τμήμα της χρηματοδότησης φέτος λόγω αυτού που χαρακτήρισε ως «χρήσιμο ρόλο» του Καΐρου από τότε που άρχισε ο πόλεμος με το Ιράν.

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Από την ανατροπή του προέδρου Μουμπάρακ το 2011 και μετά, οι αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν επιχειρήσεις κατά ισλαμιστών ανταρτών στη Χερσόνησο του Σινά. Επίσης, η Αίγυπτος συνέβαλε με αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις στον συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία που επενέβη στην Υεμένη το 2015, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Λιβύη κατά τον λιβυκό εμφύλιο.

Ωστόσο δεν έχει υπάρξει μεγάλης κλίμακας χερσαία εμπλοκή από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, που αιγυπτιακά στρατεύματα συμμετείχαν στον συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ για την εκδίωξη των ιρακινών δυνάμεων από το Κουβέιτ.

Πώς θα ήταν η ενδεχόμενη στήριξη

Στην ομιλία του Σίσι και δηλώσεις που ακολούθησαν δεν αποσαφηνίστηκε τι δυνάμεις θα έστελνε η Αίγυπτος. Στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν πως θα ήταν μάλλον απίθανο να σταλούν αιγυπτιακά στρατεύματα στην Υεμένη. Πιο πιθανές θα ήταν επιχειρήσεις αεράμυνας και ναυτικής υποστήριξης, σύμφωνα με τον Σαμίρ Ραγκέμπ, απόστρατο των αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων που ηγείται του Arab Foundation for Development and Strategic Studies.

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«Οι απειλές, πύραυλοι και drones, απαιτούν αεράμυνα και αεροπορικές δυνάμεις» είπε σχετικά, προσθέτοντας πως το ναυτικό θα μπορούσε να χρειαστεί για την προστασία πλοίων, ναυτικές επιχειρήσεις κατά πειρατικής δραστηριότητας και την προστασία των σαουδαραβικών ακτών.

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Πηγή: Reuters