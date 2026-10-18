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Μια πολυτελής θαλαμηγός 80 μέτρων, η οποία θεωρείται πως ανήκει στον Κιμ Γιονγκ Ουν και την οικογένειά του, παρατηρήθηκε επανειλημμένα σε δορυφορικές εικόνες από τα ανοιχτά του Γουονσάν στη Βόρεια Κορέα από τον Ιούλιο ως τα μέσα του Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC, αυτό που ξεχωρίζει είναι η 50 μέτρων πισίνα με τις νεροτσουλήθρες της.

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Το σκάφος βρισκόταν για μήνες σε εγκαταστάσεις συντήρησης και μετακινήθηκε στις αρχές του Ιουλίου σε ύδατα στα ανοιχτά της χερσονήσου Κάλμα- κοντά στο Γουονσάν, όπου βρίσκεται βίλα την οποία χρησιμοποιεί ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η οικογένειά του.

Δεν ήταν το μόνο μεγάλο σκάφος που εντοπίστηκε, καθώς έχουν παρατηρηθεί και άλλα κοντά στη βίλα. Σε όλες τις περιπτώσεις θεωρείται ότι ανήκουν στον Κιμ και την οικογένειά του, καθώς πρώην αξιωματούχοι της Βόρειας Κορέας, αποστάτες και ειδικοί λένε ότι θα ήταν δύσκολο για κάποιον που δεν συνδέεται άμεσα με την ανώτατη ηγεσία να κατέχει ή να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα πλοία τέτοιου μεγέθους.

«Τον χειμώνα τα κρατάνε στο ναυπηγείο. Όταν έρχεται το καλοκαίρι τα βγάζουν και τα πηγαίνουν στη βίλα του Κιμ Γιονγκ Ουν ή προς την Κάλμα και τα χρησιμοποιούν για κολύμπι και ψυχαγωγία» είπε ο Ρι Τζον Χο, πρώην αξιωματούχος του Γραφείου 39 του βορειοκορεατικού Εργατικού Κόμματος, που θεωρείται ότι ασχολείται με τη συγκέντρωση και διαχείριση ξένου συναλλάγματος για την ηγεσία της χώρας.

Στο Γουονσάν ο Κιμ Γιονγκ Ουν πέρασε μέρος της παιδικής του ηλικίας με τη μητέρα του. Αποστάτης που πέρασε 13 χρόνια φυλάσσοντας κατοικίες του πατέρα του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ιλ, είπε στο BBC ότι οι βίλες γύρω από το Γουονσάν ήταν εξοχικές κατοικίες για την ελίτ.