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Μια πολυτελής θαλαμηγός 80 μέτρων, η οποία θεωρείται πως ανήκει στον Κιμ Γιονγκ Ουν και την οικογένειά του, παρατηρήθηκε επανειλημμένα σε δορυφορικές εικόνες από τα ανοιχτά του Γουονσάν στη Βόρεια Κορέα από τον Ιούλιο ως τα μέσα του Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC, αυτό που ξεχωρίζει είναι η 50 μέτρων πισίνα με τις νεροτσουλήθρες της.

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Το σκάφος βρισκόταν για μήνες σε εγκαταστάσεις συντήρησης και μετακινήθηκε στις αρχές του Ιουλίου σε ύδατα στα ανοιχτά της χερσονήσου Κάλμα- κοντά στο Γουονσάν, όπου βρίσκεται βίλα την οποία χρησιμοποιεί ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η οικογένειά του.

Яхты Ким Чен Ына попали на спутниковые снимки. Как выглядит роскошь для правящей верхушки Северной Кореи https://t.co/L5qtsMGn1e October 18, 2026

Δεν ήταν το μόνο μεγάλο σκάφος που εντοπίστηκε, καθώς έχουν παρατηρηθεί και άλλα κοντά στη βίλα. Σε όλες τις περιπτώσεις θεωρείται ότι ανήκουν στον Κιμ και την οικογένειά του, καθώς πρώην αξιωματούχοι της Βόρειας Κορέας, αποστάτες και ειδικοί λένε ότι θα ήταν δύσκολο για κάποιον που δεν συνδέεται άμεσα με την ανώτατη ηγεσία να κατέχει ή να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα πλοία τέτοιου μεγέθους.

BBC追踪了一艘长达80米、配有水上滑梯的船只，旨在进一步了解金正恩如何度过假期——这对大多数朝鲜人而言，是遥不可及的体验。 https://t.co/ZtVwTF0Fwx — BBC News 中文 (@bbcchinese) October 18, 2026

«Τον χειμώνα τα κρατάνε στο ναυπηγείο. Όταν έρχεται το καλοκαίρι τα βγάζουν και τα πηγαίνουν στη βίλα του Κιμ Γιονγκ Ουν ή προς την Κάλμα και τα χρησιμοποιούν για κολύμπι και ψυχαγωγία» είπε ο Ρι Τζον Χο, πρώην αξιωματούχος του Γραφείου 39 του βορειοκορεατικού Εργατικού Κόμματος, που θεωρείται ότι ασχολείται με τη συγκέντρωση και διαχείριση ξένου συναλλάγματος για την ηγεσία της χώρας.

Un yate con una piscina de 50 metros y toboganes acuáticos: imágenes satelitales revelan el lujoso complejo de vacaciones de Kim Jong-un en Corea del Norte https://t.co/f8ZLgi3TYb https://t.co/iZC9N6A0J0 — Prensa Libre (@prensa_libre) October 18, 2026

Στο Γουονσάν ο Κιμ Γιονγκ Ουν πέρασε μέρος της παιδικής του ηλικίας με τη μητέρα του. Αποστάτης που πέρασε 13 χρόνια φυλάσσοντας κατοικίες του πατέρα του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ιλ, είπε στο BBC ότι οι βίλες γύρω από το Γουονσάν ήταν εξοχικές κατοικίες για την ελίτ.

Satellite images show a luxury boat with a 50m swimming pool and water slides parked off Kim Jong Un’s summer retreat An 80m (263ft) vessel was spotted again and again off North Korea’s Wonsan coast from July to mid-October, a BBC analysis of satellite images found. Its deck holds a 50m pool with a cluster of waterslides at one end, and it sat close to the seaside villa used by Kim and his family. A former North Korean official told the BBC the family brings the boats out each summer for swimming and recreation, while the UN estimates about 40% of North Koreans are undernourished. The BBC says it can’t prove Kim was on board. #KimJongUn #NorthKorea #Wonsan #WorldNews Follow Breaking Wire for the world’s strangest stories as they break. — Breaking Wire (@BreakingWire_HQ) October 18, 2026