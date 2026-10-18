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Ένας 49χρονος Βραζιλιάνος πούλησε όλα του τα υπάρχοντα και ταξίδεψε πάνω από 1.900 χλμ για να συναντήσει μια γυναίκα την οποία ήλπιζε να παντρευτεί, για να ανακαλύψει στο τέλος πως δεν ήταν πραγματική, αλλά μια περσόνα που είχε φτιαχτεί με ΑΙ.

Ο 49χρονος Έντιμαρ Μάρτινς είπε στο TV Mirante πως είχε συναντήσει τον λογαριασμό στα social media ονόματι Τζέσικα Ολιβέρια πριν χρόνια. Όπως υποστήριξε, ουδέποτε υποψιάστηκε ότι ήταν ψεύτικος, και αποφάσισε να τη συναντήσει πρόσφατα.

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Bricklayer, 49, travels 1,200 miles for dream girl – only to discover she’s AI-generated https://t.co/3GfstM3zuV https://t.co/lYTX38Jfph — New York Post (@nypost) October 17, 2026

Στις 9 Οκτωβρίου πούλησε τα υπάρχοντά του για να καλύψει τα έξοδα του ταξιδοιύ στο Μπέλο Οριζόντε, όπου έφτασε στις 11 Οκτωβρίου, αλλά δεν μπορούσε να τη βρει. «Πήγα στον ραδιοφωνικό σταθμό εκεί και μου είπαν ότι είναι fake news, δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα» είπε ο ίδιος. Μετά πήγε στο δημαρχείο, όπου μίλησε σε κοινωνικό λειτουργό, λαμβάνοντας βοήθεια για να γυρίσει πίσω.

Σε βίντεο που έχει διαγραφεί από τον λογαριασμό @JessicaFazendeira στο TikTok η γυναίκα, που έχει 300.000 followers, εμφανιζόταν να λέει ότι έψαχνε για έναν άνδρα που θα μπορούσε να μείνει στη φάρμα της, με την ίδια να ισχυρίζεται ότι θα τον υποστήριζε οικονομικά πλήρως.

Σε πρόσφατο βίντεο το άτομο πίσω από τον λογαριασμό παραδέχτηκε πως η γυναίκα ήταν από ΑΙ και υποστήριξε ότι δεν είχε επαφή με τον Μάρτινς. «Ήρθα εδώ για να πω το προφανές: Φτιάχτηκα με ΑΙ. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν με αυτό το προφίλ. Σκοπός ήταν να αποκτήσω engagement για πωλήσεις. Ποτέ δεν μίλησα απευθείας με κανέναν, ούτε πήρα κάποιον στο Μπέλο Οριζόντε. Ήταν έκπληξη όταν είδα τι συνέβη».