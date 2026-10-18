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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι, ενώ ένας σκοτώθηκε σε ουκρανική επίθεση στην Αγία Πετρούπολη, ανέφεραν οι ρωσικές αρχές.

Στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, οι επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε μία γυναίκα ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό μιας ακόμα καθώς και ενός κοριτσιού, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση. Δύο πολυκατοικίες, 18 αυτοκίνητα και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν.

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Στην πόλη Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε και τέσσερις ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Βιτάλι Ντιακίβνιτς μέσω Telegram. Εννέα πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές, σε κάποιες περιπτώσεις εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων από drones.

Στη δυτική περιφέρεια Βινίτσια, οι ρωσικές επιθέσεις με drones σε κρίσιμες υποδομές προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν συνολικά 180 drones στις επιθέσεις τους, εκ των οποίων τα 152 αναχαιτίστηκαν. Καταγράφηκαν πλήγματα σε 20 σημεία.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι πυρκαγιές ξέσπασαν στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Αγίας Πετρούπολης, σε μια μονάδα αποθήκευσης πετρελαίου και σε άλλες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 1.015 ουκρανικά drones στις ρωσικές περιφέρειες στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – dpa – Reuters