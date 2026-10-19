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Το Κρεμλίνο ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να έχουν τριμερή συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου APEC (Asia- Pacific Economic Cooperation) στην Κίνα τον επόμενο μήνα και ότι είχαν υπάρξει σχετικές συζητήσεις.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, έκανε τα συγκεκριμένα σχόλια αφού ερωτήθηκε για δημοσίευμα της Wall Street Journal όπου αναφερόταν ότι ο Πούτιν είχε προτείνει μια τέτοια συνάντηση για να συζητηθούν τρόποι τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

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«Δεδομένου ότι και οι τρεις επικεφαλής κρατών μπορεί να συμμετέχουν στη σύνοδο στην Κίνα, το θέμα μιας τέτοιας δυνητικής συνάντηση ετέθη όντως. Ετέθη, μα δεν συζητήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις ή συμφωνίες ούτε παρουσιάστηκαν, είτε σχετικά με την ίδια τη συνάντηση είτε με την πιθανή ατζέντα και το περιεχόμενο εκείνης της συνάντησης» είπε ο Πεσκόφ.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα αποδοκίμασε την ιδέα μιας τέτοιας συνόδου: «Μια τριμερής συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα μπορούσε να βοηθήσει να τελειώσει ο πόλεμος νωρίτερα. Μια τριμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας και των ΗΠΑ θα έκανε το αντίθετο: Θα ενθάρρυνε τον Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο» δήλωσε μέσω Χ.

Με πληροφορίες από Reuters