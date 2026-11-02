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Διακρατική συμφωνία για την προμήθεια τριών μεταγωγικών αεροσκαφών/ ιπτάμενων τάνκερ KC-390 Millennium της Embraer, με option για άλλα τρία, υπεγράφη τη Δευτέρα στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του Πορτογάλου υπουργού Άμυνας, Νούνο Μέλο, στην Ελλάδα.

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά την οποία πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής και της πορτογαλικής αντιπροσωπείας. Όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΘΑ, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, με έμφαση στην αμυντική καινοτομία και βιομηχανία. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Πορτογαλίας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.

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Μετά το πέρας της συνάντησης, υπογράφηκε παρουσία των δύο υπουργών, από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και τον Γενικό Διευθυντή Εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας, Αντόνιο Χοσέ Μπαπτίστα,, η διακρατική συμφωνία για την προμήθεια τριών αεροσκαφών KC-390, με δυνατότητα πρόσκτησης (option) τριών επιπλέον αεροσκαφών.Η συνάντηση και η υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια της επίσκεψης του κ. Δένδια στη Λισσαβώνα, στις 7 Μαΐου 2026.

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως είναι μια αγορά για την Ελλάδα «που σηματοδοτεί δύο πρωτιές. Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεριωθούμενο μεταγωγικό αεροσκάφος. Και είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεροσκάφος-τάνκερ, δηλαδή αεροσκάφος που μπορεί να ανεφοδιάζει τα μαχητικά μας στον αέρα. Σε πρώτη φάση τα Rafale και τα Mirage και, έναν χρόνο μετά από τώρα, και τα F-16».

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι τομείς συνεργασίας, αναφερόμενος στα θαλάσσια drones, στα οποία, όπως τόνισε, η Πορτογαλία έχει ΄κανει «εξαιρετικά βήματα…υπάρχει ένα εξειδικευμένο κέντρο σε μια ναυτική βάση στη Λισσαβώνα, το οποίο επισκέφθηκα, και οφείλω να πω ότι θα αναπτύξουμε τη συνεργασία μας και σε αυτόν τον τομέα, όπως θα αναπτύξουμε τη συνεργασία μας και σε άλλους πολύ ενδιαφέροντες τομείς, όπως η δημιουργία σκαφών τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως drone carriers, και επίσης σκαφών-αεροσκαφών τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως drone killers».

KC-390 για την ΠΑ

Embraer

Το KC-390 προορίζεται να αποτελέσει ένα πραγματικό «πολυεργαλείο» για την ΠΑ, καθώς με μία κίνηση ανανεώνεται ο στόλος των μεταγωγικών της – ο οποίος αποτελείται από αρκετά ηλικιωμένα πλέον C-130, συν τα μικρότερα C-27J Spartan- και παράλληλα αποκτώνται για πρώτη φορά αεροσκάφη με δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού (ιπτάμενα τάνκερ).

Η απόκτηση ιπτάμενων τάνκερ (για την ακρίβεια, αεροσκαφών που μπορούν να λειτουργούν και ως τέτοια) αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος για την Πολεμική Αεροπορία, δεδομένων και των γεωπολιτικών εξελίξεων των τελευταίων ετών, που επιτάσσουν δυνατότητες διεξαγωγής επιχειρήσεων σε μεγαλύτερες αποστάσεις για την Πολεμική Αεροπορία (και τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εν γένει)/ δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας παραμονής μαχητικών εν πτήσει.

Ως προς τον κύριο ρόλο, αυτό του μεταγωγικού, το KC-390 είναι αεριωθούμενο, με διπλάσια ταχύτητα σε σχέση με τα σημερινά μεταγωγικά της ΠΑ και μπορεί να σηκώσει μέγιστο φορτίο 26 τόνων, με εμβέλεια 1.080 ναυτικά μίλια (2.000 χλμ) με πλήρη φόρτο, ή 64 πλήρως εξοπλισμένους αλεξιπτωτιστές/ 80 επιβαίνοντες (ή αντίστοιχα 3-4 ελαφρών οχημάτων/ 1-2 βαρέων). Κατά την Embraer έχει ειδικό σχεδιασμό για υψηλή αντοχή και επιχειρήσεις σε «δύσκολα» περιβάλλοντα και αεροδρόμια που μπορεί να μην είναι καλά στρωμένα ή να έχουν υποστεί ζημιές. H εταιρεία κάνει λόγο για ένα αεροσκάφος εύκολο στην πτήση, με μειωμένο φόρτο εργασίας για το πλήρωμα.

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Το C-390 παρουσιάζεται ως πολλαπλών ρόλων, και ένας από αυτούς είναι, όπως προαναφέρθηκε, αυτός του ιπτάμενου τάνκερ – δυνατότητα που έπαιξε σημαντικό ρόλο όσον αφορά στην επιλογή του για την κάλυψη των αναγκών της ΠΑ. Ο «αστερίσκος» της όλης υπόθεσης είναι πως το σύστημα εναέριου ανεφοδιασμού που διαθέτει αυτή τη στιγμή είναι συμβατό μόνο με το γαλλικών καταβολών μέρος του στόλου μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας, δηλαδή τα Rafale και τα Mirage 2000-5, και όχι τα αμερικανικής προέλευσης F-16που αποτελούν το πολυπληθέστερο μαχητικό της ΠΑ (και, κατ’επέκταση, τα F-35 που πρόκειται να προμηθευτεί η Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια).

Αυτό, όπως δείχνουν τα πράγματα, αλλάζει, δεδομένου ότι η Northrop Grumman και η Embraer έχουν υπογράψει συμφωνία για την περαιτέρω εξέλιξη του αεροσκάφους, ακριβώς με σκοπό την παροχή υπηρεσιών εναέριου ανεφοδιασμού στην πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ (USAF)- κάνοντας μάλιστα λόγο για δυνατότητες εναέριου ανεφοδιασμού «επόμενης γενιάς» που θα επεκτείνουν το εύρος αεροσκαφών που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος

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