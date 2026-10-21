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Ένας ρωσικός δορυφόρος πέρασε πολύ κοντά από έναν αμερικανικό που βρίσκεται σε χαμηλή τροχιά, ο οποίος θεωρείται πως ίσως χρησιμοποιείται από την Ουκρανία.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Space.com, πριν λίγες ημέρες ο δορυφόρος Kosmos 2612 συνάντησε τον ICEYE-X36, δορυφόρο εμπορικού χαρακτήρα που παρατηρεί τη Γη μέσω SAR (synthetic aperture radar).

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Η «στενή επαφή» έλαβε χώρα μεταξύ 15 και 19 Οκτωβρίου. Την ανέφερε ο Μάρκο Λάνγκμπρεκ και άλλοι παρατηρητές δορυφόρων, με τον Λάνγκμπρεκ να κάνει λόγο για ένα ανησυχητικό «παιχνίδι γάτας και ποντικού» σε τροχιά.

Η συνάντηση αυτή τράβηξε πάνω της πολλή προσοχή επειδή δεν έγινε συναινετικά και χαρακτηρίστηκε από πολύ μικρές αποστάσεις- κάποια στιγμή τα σκάφη απείχαν λίγα μόλις μέτρα.

Το φαινόμενο δορυφόροι να «επιθεωρούν» ο ένας τον άλλον δεν είναι νέο: Δορυφόροι των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας το έχουν κάνει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις δραστηριότητες τέτοιου είδους λαμβάνουν χώρα σε γεωστατική τροχιά (GEO), σε ύψος 35.786 χλμ πάνω από τη Γη, καθώς εκεί συνήθως «συχνάζουν» κατασκοπευτικοί, τηλεπικοινωνιακοί και μετεωρολογικοί δορυφόροι, καθώς και σκάφη που είναι σχεδιασμένα για να τους παρακολουθούν.

Ο Kosmos 2612 επιχειρεί σε χαμηλή τροχιά (LEO), και για αυτό η δραστηριότητά του προκάλεσε αίσθηση, καθώς ούτε η Κίνα ούτε οι ΗΠΑ έχουν κάνει κάτι τέτοιο σε αυτή την τροχιά, τουλάχιστον από όσο είναι γνωστό. Σύμφωνα με τη Βικτώρια Σάμσον, διευθύντρια ασφαλείας και σταθερότητας διαστήματος του Secure World Foundation, ωστόσο, η Ρωσία το έχει κάνει.

«Το έχουν κάνει κάποιες φορές» είπε στο Space.com. «Ο Kosmos 2543 πλησίασε στα περίπου 30 χιλιόμετρα τον USA 245 τον Ιανουάριο του 2020 και μετά ο Kosmos 2558 έφτασε σε απόσταση περίπου 70 χλμ από τον USA 326 τον Αύγουστο του 2022. Και έχουν κάνει επανειλημμένες προσεγγίσεις στον 326».

Ο Kosmos 2612 πλησίασε πολύ περισσότερο τον στόχο του από ό,τι τις άλλες φορές. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο USA 245 και ο USA 326 είναι κατασκοπευτικοί δορυφόροι του US National Reconnaissance Office, ενώ ο ICEYE-X36 είναι σκάφος του ιδιωτικού τομέα.

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Σε χαμηλή τροχιά αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 80 ICEYE. Παρατηρούν τον πλανήτη μέσω SAR, που μπορεί να «βλέπει» μέσα από τα σύννεφα και να συλλέγει δεδομένα μέρα και νύχτα. Κάποιους από αυτούς τους διαχειρίζεται η ICEYE, που εδρεύει στη Φινλανδία, ενώ άλλους τους διαχειρίζεται η αμερικανική θυγατρική ICEYE US. O ICEYE-X36 ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Κάποιοι ICEYE θεωρείται ότι παρέχουν πληροφορίες στην Ουκρανία: Η ICEYE είχε υπογράψει σχετικό συμβόλαιο τον περασμένο Ιανουάριο, όπου σημειωνόταν πως το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας συνέχιζε να λαμβάνει πολλές εικόνες υψηλής ανάλυσης. Αυτό πιθανότατα εξηγεί το ρωσικό ενδιαφέρον για τους δορυφόρους ICEYE, που είναι αρκετά έντονο: O Kosmos 2612 είχε εκτοξευτεί τον Απρίλιο μαζί με άλλα πέντε σκάφη. Τον Μάιο τέσσερα σκάφη του στολίσκου, μεταξύ των οποίων και ο Kosmos 2612, έκαναν ελιγμούς για να βρεθούν στο ίδιο επίπεδο με τον ICE-X36. Τέτοιοι ελιγμοί καταναλώνουν πολύ καύσιμο και ως εκ τούτου γίνονται για σοβαρούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ασαφές ποιος ήταν ο σκοπός της πολύ κοντινής προσέγγισης του Kosmos 2612, όπως σημείωσε η Σάμσον. Υπάρχουν κάποια ενδεχόμενα, όπως το ότι η Ρωσία μπορεί να θέλει να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των δορυφόρων ICEYE, καθώς και το τι ακριβώς «κοιτούν» στη Γη. Επίσης, ο Kosmos 2612 ίσως παρενέβη με κάποιον τρόπο στη λειτουργία του ICEYE-Χ36 (σε αισθητήρες ή τηλεπικοινωνίες).

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Ακόμη υπάρχει και άλλο ένα ενδεχόμενο, σύμφωνα με τη Samson: «Νομίζω ότι εκνευρίζονται…είναι μάλλον σε αδιέξοδο, ειδικά για τους τελευταίους έξι μήνες περίπου. Και νομίζω ότι είναι πιο πολύ θέμα επίδειξης στρατιωτικών δυνατοτήτων με έναν τρόπο που οι Ουκρανοί δεν μπορούν να απαντήσουν…οι Ουκρανοί είναι το ίδιο καλοί, ίσως ακόμα καλύτεροι, από τους Ρώσους στα drones. Μα όταν μιλάμε για Διάστημα, δεν είναι ίσοι και αυτός είναι απλώς ένας τρόπος να θυμίσουν σε όλους πως ισχύει αυτό».