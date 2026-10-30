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Αποστολή: Κώστας Μαυραγάνης– Τη δεύτερή του φρεγάτα FDI (Belharra), «Νέαρχος», αποκτά επισήμως σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό, με την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας.

16:18 Δένδιας: Αποσπάσατε τα καλύτερα σχόλια από τη γαλλική πλευρά. Καλούς πλόες, καλές θάλασσες και ο Άη Νικόλας μαζί σας

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16:17 Δένδιας: Με νοιάζει και η δυνατότητα να είστε στα σπίτια σας

16:16 Δένδιας: Ξέρω πολύ καλά ότι το αντίτιμο που η πατρίδα προσφέρει δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Στο πλαίσιο των εξοικονομήσεων με τη νέα δομή δυνάμεων, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτό το επίπεδο αντιπαροχής της πατρίδας σε εσάς

16:15 Δένδιας: Η πατρίδα μας δεν βρίσκεται σε μια γειτονιά αγγέλων

16:14 Δένδιας: Μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ελληνική Δημοκρατία σήμερα. Εκπληκτικό βαπόρι ο Νέαρχος, αλλά οι δυνατότητές του εξαρτώνται από την καθεμία και τον καθένα από εσάς

16:13 Ο Νίκος Δένδιας και η Γαλλίδα ομόλογός του στο πλοίο

16:11 Το πλήρωμα επιβιβάστηκε

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15:55 Το πλήρωμα επιβιβάζεται

15:51 Η στιγμή της “βάφτισης”

15:49 Η ύψωση της ελληνικής σημαίας

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15:42 Κατρίν Βοτρέν: Έχουμε κοινές ιδέες, κοινές ευθύνες για τη στρατηγική αυτονομία που διαθέτουμε, και πρέπει να έχουμε ενισχυμένο στόλο και άμυνα

15:40 Κατρίν Βοτρέν: Η συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Ελλάδος και Γαλλίας αναπτύσσεται και έχει προβλέψει κοινές δράσεις σε αέρα, έδαφος και θάλασσα. Έχουμε αποτελέσματα

15:38 Κατρίν Βοτρέν: Αυτή η συνεργασία επιφέρει κάτι αντάξιο της φιλίας μεταξύ των δύο κρατών

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15:37 Η Γαλλίδα υπουργός Κατρίν Βοτρέν στο βήμα

15:36 Δένδιας: Το ΠΝ θα περιλαμβάνει και αυτόνομα και μη επανδρωμένα συστήματα

15:35 Δένδιας: Έχουμε κάνει τεράστια βήματα στην ιερή υπόθεση της άμυνας της πατρίδας μας. Στο τέλος αυτής της δεκαετίας θα υπάρχει ένα νέο Πολεμικό Ναυτικό

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15:34 Δένδιας: Εντάσσουμε στον στόλο μια δεύτερη πλατφόρμα πρώτης γραμμής. Και οι τέσσερις φρεγάτες θα βρεθούν στο επίπεδο Standard 2+++, τα κορυφαία πλοία της κατηγορίας τους στον πλανήτη

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15:28 Στο βήμα ο Αθανάσιος Μαρτίνος, ανάδοχος του πλοίου

15:23 Αρχηγός ΓΕΝ, Δημήτριος Ε.Κατάρας: Οι φρεγάτες FDI ενσαρκώνουν την επιτομή του σύγχρονου ναυτικού πολέμου

Προς το πλήρωμα: “Σας προτρέπω να πλεύσετε με ακάθεκτη ορμή και υψηλό φρόνημα”

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15:20 Στο βήμα ο Πιερ Ερίκ Πομελέ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Naval Group

“Είμαι σίγουρος ότι οι δύο στόλοι θα κάνουν ό,τι πρέπει για να είμαστε αντάξιοι στις προσδοκίες. Θα σας υποδεχτούμε σύντομα για τον Φορμίωνα”

15:13 Δένδιας: Έχω άλλες δύο τέτοιες υπογραφές

14:58 Αγιασμός

14:53 Δένδιας: Το καλύτερο πλοίο της κατηγορίας του στον πλανήτη

14:46 Η άφιξη του Νίκου Δένδια με τη Γαλλίδα ομόλογό του

14:37 Ο Κώστας Μαυραγάνης της Huffpost στο Λοριάν, για την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στον “Νέαρχο”, τη δεύτερη φρεγάτα FDI του ΠΝ

14:23 Όλα έτοιμα για την τελετή

14:20 128 άτομα πλήρωμα – Γυναίκες το 1/4

14:12 Ο κυβερνητης, αντιπλοίαρχος Βασίλειος Καραγιαννάκης

14:08 Το πλήρωμα του “Νεάρχου”

13:35 Το πλάνο για τον στόλο

Οι 4 φρεγάτες FDI θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος του στόλου. Θα πλαισιώνονται από 4 εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ και 2 Bergamini (FREMM) , με προοπτική για άλλες 2.

13:13 Ο “Νέαρχος” ετοιμάζεται

Η επιβλητική υπερκατασκευή του “Νεάρχου” στο ναυπηγείο της Naval group

13:09 Ματιές στον “Θεμιστοκλή”

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η Huffpost βρέθηκε στο ναυπηγείο όπου “χτίζεται” η τέταρτη FDI, “Θεμιστοκλής”

12:50 Επόμενος σταθμός η Βρέστη

Η Βρέστη θα είναι ο επόμενος σταθμός για τον “Νέαρχο”, όπου η δεύτερη ελληνική FDI θα παραλάβει τα όπλα της.

12: 20 : Καλημέρα από το Λοριάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται η Huffpost για την ύψωση της σημαίας στον “Νέαρχο”. Δείτε φωτογραφίες του νέου αποκτήματος του ΠΝ λίγο πριν την έναρξη της τελετής