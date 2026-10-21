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Ανοιχτή πρόσκληση για ιδέες για το όνομα της πρώτης ελληνικής αποστολής στο Διάστημα, με αστροναύτη τον Αδριανό Γολέμη, απευθύνει το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ).

Το καλοκαίρι του 2027, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, ένας Έλληνας αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) ταξιδεύει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) για να διεξάγει έρευνα.

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Ο Αδριανός Γολέμης θα πετάξει το καλοκαίρι του 2027, στο πλαίσιο της αποστολής VAST-PAM-1. Θα παραμείνει στον ISS για δύο εβδομάδες, εκτελώντας ελληνικά και ευρωπαϊκά επιστημονικά πειράματα.

«Η αποστολή χρειάζεται ένα όνομα! Βοηθήστε μας με τις ιδέες σας να βρούμε το ιδανικό! Η αποστολή αυτή δεν αφορά μόνο έναν αστροναύτη. Είναι μια συλλογική προσπάθεια: ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εταιρείες και ειδικοί από την Ελλάδα και από ολόκληρη την Ευρώπη εργάζονται ώστε να σχεδιαστεί και να πετύχει η αποστολή. Προτείνετε ένα όνομα που αποτυπώνει το πνεύμα αυτής της συλλογικής προσπάθειας!Το όνομα μιας διαστημικής αποστολής είναι στοιχείο βαθιά συμβολικό. Μπορεί να αποτυπώνει τον σκοπό της αποστολής, την προσωπικότητα του αστροναύτη, την κουλτούρα της χώρας ή τις αξίες που προβάλλει το εγχείρημα» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΛΚΕΔ.

Βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το όνομα

Το όνομα πρέπει να:

• Είναι μία, σύντομη λέξη ή ένας σύντομος συνδυασμός λέξεων.

• Είναι εύκολο στην απομνημόνευση και στην προφορά, στα ελληνικά και στα αγγλικά.

• Απευθύνεται σε όλους και όλες, ιδίως στη νέα γενιά, στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

• Αποφεύγει τα κύρια ονόματα, με εξαίρεση όσα προέρχονται από τη μυθολογία και των οποίων ο συμβολισμός είναι ευρύτατα γνωστός.

Προθεσμία υποβολής: 30/10/2026 23:59

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