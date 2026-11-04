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Πλήρη μη συνεργασία της Λιβύης στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη κατήγγειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η στάση της Λιβύης παρατηρείται ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, με την έναρξη του Νοεμβρίου, και ότι όλες οι αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς βρίσκονται στο τραπέζι, ανάμεσά τους και η αναστολή ασύλου, αν χρειαστεί.

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Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η πίεση στην Κρήτη διαρκεί από τον Αύγουστο, κορυφώθηκε τον Οκτώβριο και συνεχίζεται τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, με αρκετές ροές τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Η ανησυχία, είπε, εστιάζεται στη μεγάλη δεξαμενή ανθρώπων στη Λιβύη, δυτικά και ανατολικά. Η δυτική Λιβύη, σημείωσε, αφορά την Ιταλία, ενώ την Ελλάδα αφορά η ανατολική.

Ο υπουργός ανέφερε τρία στοιχεία για τη Λιβύη: Οτι δεν υπάρχει η συνεργασία που θέλει η Αθήνα, ότι οι Λίβυοι δείχνουν αδυναμία λόγω πιθανής διαφθοράς και έλλειψης μέσων, και ότι παρακολουθείται η στάση τους μετά την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Όπως εξήγησε, οι αρμόδιες επαφές γίνονται για να διαπιστωθεί αν η στάση είναι συγκυριακή ή αν υπάρχει αλλαγή γραμμής, με εικόνα εργαλειοποίησης, ώστε να ληφθούν αποφάσεις. Τόνισε ότι το ζήτημα ξεπερνά το υπουργείο Μετανάστευσης, το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα φύλαξης των συνόρων, και αφορά την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Για την Κρήτη, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι η δομή στην Αγιά είναι έτοιμη και τις επόμενες ημέρες θα είναι έτοιμη και η δομή στους Αθανάτους. Στην πρώτη φάση δεν θα λειτουργεί στην πλήρη της ανάπτυξη, αλλά θα υπάρχουν δύο δομές. Στην Ιεράπετρα, όπου καταγράφηκε μεγάλη πίεση, μεταφέρθηκε υλικό, όπως σκηνές και rubb hall, στο σημείο που υπέδειξε ο δήμος. Έτσι οι θέσεις φιλοξενίας του υπουργείου αυξάνονται από τις 800-900 σε 2.000.

Στέλνεται επίσης επιπλέον υλικό, για την περίπτωση που η κίνηση των Λίβυων αναβαθμιστεί και υπάρξει «πλήρης εργαλειοποίηση». Σε αυτό το σενάριο, είπε, το υπουργείο πρέπει να είναι προετοιμασμένο ώστε όσοι έρχονται να βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης. Η αναστολή ασύλου είναι στο τραπέζι, ενώ υπάρχουν και άλλα μέτρα που αφορούν άλλα υπουργεία και την άμυνα, χωρίς να βρισκόμαστε, όπως ανέφερε, σε αυτή τη φάση.

Για τα κέντρα επιστροφής μεταναστών, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις μαζί με τους ομολόγους του από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία, στη Βιέννη. Πρόσθεσε ότι εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση θα υπογραφεί η συμφωνία.

Κατά τον κ. Πλεύρη, στην ελληνική προεδρία θα υπάρχει πλήρης εφαρμογή του κέντρου επιστροφής σε χώρα της Αφρικής, ενώ θα προηγηθεί πιλοτικό πρόγραμμα. Τόνισε ότι το μέτρο αφορά άτομα των οποίων το αίτημα ασύλου έχει απορριφθεί και όχι όσους εξετάζεται το άσυλό τους. Θα μεταφέρονται εκεί, είπε, όσοι πρέπει να απελαθούν αλλά η απέλασή τους είναι αδύνατη, επειδή δεν συνεργάζεται η χώρα καταγωγής τους.