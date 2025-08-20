«Μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΜΚΟ που στρέφονται εναντίον του και φυσικά θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος», δήλωσε στο ERTNews υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

«Θα πάμε με επιχειρηματολογία και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις αλλά η μεταναστευτική πολιτική δεν γίνεται από δικαστήρια ούτε από ΜΚΟ. Δεν συνδιαμορφώνουμε την πολιτική ούτε με υπαλλήλους του υπουργείου, που οφείλουν να υλοποιούν την πολιτική και αν δεν τους κάνει ας μην παραμείνουν. Προφανώς θα τους ακούσω σε θέματα συνδικαλιστικά, αλλά είναι αδιάφορη η θέση των ΜΚΟ στις κυβερνητικές αποφάσεις».

«Σχετικά με τη συνδρομή ΜΚΟ σε όσους έχουν προσφύγει ήδη έχω ζητήσει το μητρώο», τόνισε σχετικά.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Πλεύρης ανέφερε πως οι ροές όλο τον Ιούλιο δεν ξεπέρασαν τα 913 άτομα και τον Αύγουστο μπήκαν κάτω από 400, δηλαδή εισήλθαν 1300 σε 45 ημέρες. «Κανείς δεν λέει ότι με μία τροπολογία θα εκμηδενιστούν οι ροές αλλά η παράνομη παραμονή γίνεται ποινικό αδίκημα και όσοι πίστευαν ότι θα νομιμοποιηθούν, ενώ μπήκαν παράνομα και αγνόησαν τον ελληνικό νόμο θα υποστούν τις κυρώσεις», τόνισε.

Πρέπει, τόνισε, να αυξηθούν οι οικειοθελείς επιστροφές καθώς καταργείται το πλαισιο των 7 ετών, προβλέπεται ποινή από 2-5 χρόνια και η μόνη δυνατότητα είναι ο παράνομος μετανάστης να συνεργάζεται για την επιστροφή του, είπε ο κ. Πλεύρης. Αν κάποιος δεν σέβεται τις ιδέες και τις αξίες μας δεν έχει θέση στην πατρίδα μας, υπογράμμισε.

Όποιος δεν σέβεται την απόφαση της αναστολής εξέτασης ασύλου για τους επόμενους τρεις μήνες θα υποστεί τις συνέπειες, ανέφερε, ερωτηθείς και σχετικά με τους οκτώ Σουδανούς που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα και έχουν προσφύγει σε δικαστήριο για δικαίωμα σε άσυλο, αλλά και για το πάγωμα της αίτησης ασύλου για τον Αφγανό που έβριζε τους εύζωνες μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.