Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου το γαλλικό πλοίο ABEILLE MARENGO, ενόψει των υποθαλάσσιων ερευνών για το έργο Great Sea Interconnector. Tο γαλλικό πλοίο αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για τις προπαρασκευαστικές εργασίες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Τουρκία εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για τις ερευνητικές δραστηριότητες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι διεξάγονται εντός της υφαλοκρηπίδας της χωρίς τη δική της έγκριση.

Η Άγκυρα εξέδωσε αντι-NAVTEX, ακυρώνοντας τις προηγούμενες αναγγελίες της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ επαναλαμβάνει τις διεκδικήσεις της για τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου αποτελεί στρατηγική επιλογή με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, γεγονός που καθιστά την εξέλιξη της υπόθεσης κρίσιμη για την περιοχή.

Η παρούσα διπλωματική ένταση προκαλεί ανησυχίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση, παρόμοια με τις συνθήκες που είχαν οδηγήσει στη διακοπή των ερευνών το 2024.

Η στάση της Γαλλίας και των ευρωπαϊκών θεσμών αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η συμμετοχή γαλλικής εταιρείας στο έργο προσδίδει διεθνή διάσταση στη διαφωνία.

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Νέα ένταση προκαλεί η στάση της Τουρκίας , μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX, απέναντι στις ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η Άγκυρα εξέφρασε εκ νέου τις αντιρρήσεις της για τη δραστηριότητα του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι οι προγραμματισμένες έρευνες αφορούν θαλάσσια περιοχή που θεωρεί τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και, ως εκ τούτου, απαιτούν την προηγούμενη έγκρισή της.

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Η νέα παρέμβαση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ακολούθησε την έκδοση αντι-NAVTEX από την Άγκυρα, ως αντίδραση στις αναγγελίες του υδρογραφικού σταθμού Ηρακλείου για την πραγματοποίηση των ερευνών που σχετίζονται με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Η ανακοίνωση της Τουρκίας για το Abeille Marengo

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Σχετικά με την απόπειρα πλοίου με γαλλική σημαία να πραγματοποιήσει μη εξουσιοδοτημένες θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στο κείμενο, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το γαλλικό πλοίο προγραμματίζει θαλάσσιες ερευνητικές δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση καλωδίων, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη αδειοδότηση από την Άγκυρα. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι μέρος της περιοχής όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας που διεκδικεί.

Για να υποστηρίξει τη θέση της, η Τουρκία επικαλείται τα όρια της υφαλοκρηπίδας που έχει γνωστοποιήσει στα Ηνωμένα Έθνη από τις 18 Μαρτίου 2020. Επιπλέον, αναφέρει ότι οι NAVTEX που εξέδωσαν η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία για την περιοχή των ερευνών έχουν ακυρωθεί, επικαλούμενη τη δική της αντι-NAVTEX.

Fransız Bayraklı Bir Geminin Doğu Akdeniz’deki Kıta Sahanlığımızda İzinsiz Deniz Bilimsel Araştırma Faaliyeti Yürütme Girişimi Hk. https://t.co/0v4nNleDeq https://t.co/hAA3VixIjx — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 6, 2026

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο θέμα της άδειας που απαιτείται, σύμφωνα με την Άγκυρα, για τη διεξαγωγή των εργασιών. Όπως επισημαίνεται, η διαδικασία εξασφάλισης της τουρκικής συναίνεσης για το τμήμα των δραστηριοτήτων που η ίδια θεωρεί ότι βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας της δεν έχει ολοκληρωθεί.

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«Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει μια προσέγγιση που στηρίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό στην περιοχή.

Η ανακοίνωση αποτελεί ακόμη μία εκδήλωση της αντίθεσης της Άγκυρας στις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαφωνία των δύο πλευρών σχετικά με τα θαλάσσια δικαιώματα και τις αρμοδιότητες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ανησυχίες για επανάληψη της κρίσης του 2024

Η νέα τουρκική αντίδραση αναζωπυρώνει τους φόβους για επιστροφή στο κλίμα έντασης που επικράτησε το 2024. Τότε, η παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή είχε οδηγήσει στη διακοπή των ερευνητικών εργασιών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

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Στην παρούσα φάση, η Άγκυρα επέλεξε να αντιδράσει αρχικά μέσω διπλωματικών και ναυτιλιακών ενεργειών, εκδίδοντας αντι-NAVTEX λίγες ώρες μετά την ελληνική αναγγελία για τις έρευνες. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η τουρκική στάση θα παραμείνει στο επίπεδο των ανακοινώσεων και της αμφισβήτησης των ελληνικών αρμοδιοτήτων ή εάν θα υπάρξει κλιμάκωση στη θάλασσα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αποστολή πολεμικών πλοίων στην περιοχή ή ακόμη και παρενοχλήσεις του γαλλικού ερευνητικού σκάφους.

Για την Αθήνα, το ζήτημα έχει διπλή σημασία: αφενός αφορά την ομαλή συνέχιση ενός σημαντικού ενεργειακού έργου και αφετέρου συνδέεται με την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις.

NAVTEX και από την Κυπριακή Δημοκρατία για τις έρευνες

Παράλληλα με τις ελληνικές ενέργειες, NAVTEX εξέδωσε και η Κυπριακή Δημοκρατία, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της για τις δραστηριότητες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo».

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Σύμφωνα με την κυπριακή αναγγελία, οι γεωλογικές έρευνες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από τις 19 Νοεμβρίου 2026 έως τις 19 Μαρτίου 2027. Η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί συνέχεια της ερευνητικής πορείας που έχει περιγραφεί στην αντίστοιχη ελληνική NAVTEX. Με αυτόν τον τρόπο, Ελλάδα και Κύπρος συντονίζουν τις κινήσεις τους για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, παρά τις αντιδράσεις που διατυπώνει η Τουρκία.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου υπερβαίνει τα όρια μιας διμερούς ενεργειακής συνεργασίας, καθώς αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 657 εκατομμυρίων ευρώ.

Σημαντική είναι και η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας NEXANS στην υλοποίηση του έργου, η οποία προσθέτει μια επιπλέον διπλωματική παράμετρο στην υπόθεση. Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να εμποδίσει τις ερευνητικές δραστηριότητες, ενδέχεται να επηρεαστεί άμεσα η πρόοδος ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει γαλλική εταιρεία.

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Σε αυτό το πλαίσιο, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη στάση που θα επιλέξουν να τηρήσουν η Γαλλία και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Ειδικότερα, μένει να φανεί πώς θα αντιδράσουν το Παρίσι και οι Βρυξέλλες εάν η τουρκική παρέμβαση δεν περιοριστεί σε διπλωματικές ανακοινώσεις, αλλά αποκτήσει επιχειρησιακή διάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

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