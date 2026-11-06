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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια ή να ενημερώσει την Τουρκία για τις έρευνες, καθώς η αδειοδότηση αποτελεί αποκλειστική ελληνική αρμοδιότητα.

Η ελληνική πλευρά έχει καταρτίσει επιχειρησιακά σχέδια για την αντιμετώπιση πιθανής παρεμπόδισης του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρείται στρατηγικής σημασίας.

Παρά τις ελληνικές θέσεις, εκτιμάται ότι η τουρκική πλευρά ενδέχεται να εκδώσει δική της NAVTEX, παρουσιάζοντας την όποια ενημέρωση ως αίτημα λήψης άδειας για τις συγκεκριμένες θαλάσσιες έρευνες.

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Θέμα ωρών αποτελεί η έκδοση NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία θα βγάλει και πάλι το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo στα ανοιχτά της Κάσου για τις έρευνες που αφορούν στην ηλεκτρική διασύνεση Ελλάδας- Κύπρου

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Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: έχει κατατεθεί ο φάκελος από την γαλλική εταιρεία και αυτός διαβιβάστηκε στη διυπουργική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν όλα τα συναρμόδια υπουργεία, για να δοθεί η έγκριση (εντός της ημέρας). Ακολουθως, θα υπάρξει απόφαση εκ μέρους του υπουργείου Εξωτερικών και ο φάκελος διαβιβάζεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκδίδεται η NAVTEX προκειμένου να ξεκινήσει το έργο.

Καθώς η NAVTEX αναμένεται να έχει άμεση ισχύ, το σκάφος Abeille Marengo θα αποπλεύσει από το Ηράκλειο όπου βρίσκεται ελλιμενισμένο κατευθυνόμενο προς την περιοχή των ερευνών.

Γεραπετρίτης: Δεν θα ενημερώσουμε καν την Τουρκία

Ο υπουγός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ερωτηθείς σχετικά με την διαδικασία δήλωσε πως «Δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια, ούτε πρόκειται να ενημερώσουμε την Τουρκία» και τόνισε πως και η εταιρεία ««δεν πρόκειται να ζητήσει οποιαδήποτε άδεια».

Είναι σαφής η κατανόηση ότι η αδειοδοτούσα χώρα είναι αποκλειστικά και μόνο η Ελλάδα. Το αν θα υπάρξει άτυπη ενημέρωση σχετικά με το ότι θα βγει ένα πλοίο για να κάνει την έρευνα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι υπερβολικό, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια και προφανώς δεν αλλοιώνει τους συσχετισμούς σε σχέση με την αδειοδότηση».

Επίσης, ο κ.Γεραπετρίτης, αΑπαντώντας πρόσφατα σε σχετική ερώτηση ο υπουργός Εξωτερικών. Γιώργος Γεραπετρίτης. τόνισε πως «σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια. Και θέλω να σας πω ότι είναι πολύ προφανές ότι ο καθένας αναλαμβάνει το βάρος των πράξεών του». «Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει, τότε θα βρει απέναντί της προφανώς την Ελλάδα. Υπάρχουν τα σχέδια για οποιαδήποτε παρεμπόδιση του έργου, όπως επίσης υπάρχουν και αντίστοιχα σχέδια, εικάζω, και από τη γαλλική εταιρεία και από το γαλλικό δημόσιο. Και από την άλλη πλευρά θα βρεθεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Αυτό που υπογράμμισε είναι πως «μια χώρα, η οποία φιλοδοξεί να καταστεί μέρος της Ένωσης και ταυτοχρόνως παρεμποδίζει ευρωπαϊκά έργα, καταλαβαίνετε ότι κλείνει την πόρτα στον εαυτό της».

Είναι πιθανό πάντως, η τουρκική πλευρά πιθανότατα θα παρουσιάσει την «ενημέρωση» ως αίτημα άδειας, οπότε αναμένεται να εκδώσει και τη δική της NAVTEX για τις έρευνες.