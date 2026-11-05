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Επιστολή με την οποία απευθύνει κάλεσμα προς τους Έλληνες εφοπλιστές για δωρεά 250 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν αποκλειστικά για την πρόσκτηση επιχειρησιακών μέσων/ δυνατοτήτων του ελληνικού στόλου απέστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπως ανακοίνωσε στο πλαίσιο της τελετής παρουσίασης της ανάπλασης της βόρειας όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας το βράδυ της Τετάρτης.

«Σήμερα υπέγραψα μια επιστολή απευθυνόμενη προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Και με την οποία ζητώ και προσδοκώ μια πολύ μεγάλη δωρεά, 250.000.000 ευρώ, η οποία πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για την πρόσκτηση επιχειρησιακών μέσων δυνατοτήτων του ελληνικού στόλου» δήλωσε ο υπουργός.

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Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος, Χρήστος Πελεκούδας

Ως προς τις δωρεές εν γένει, σημείωσε πως «έχουμε πλέον λάβει περίπου 130.000.000 ευρώ περίπου σαν υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε δωρεές, και τα οποία στο σύνολό του έχουν αξιοποιηθεί για τη βελτίωση κυρίως υποδομών των Ενόπλων Δυνάμεων», προσθέτοντας πως το κάλεσμα για τη δωρεά των 250 εκατ. γίνεται «με την απόλυτη συναίνεση και τη σαφή ενθάρρυνση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Η νέα βιοκλιματική βόρεια όψη του ΥΠΕΘΑ

Όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΘΑ, η σχεδίαση της νέας βιοκλιματικής βόρειας όψης, η οποία συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του κεντρικού κτιρίου και περιορίζει την ενεργειακή κατανάλωση, φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου Έλληνα γλύπτη, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Βαρώτσου. Η ανάπλαση πραγματοποιήθηκε με δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, 10 εκατ. ευρώ.

Σε συνδυασμό με την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης (η οποία παρουσιάσθηκε στις 26 Μαρτίου 2025), την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και της βιοκλιματικής πρόσοψης της κεντρικής εισόδου του ΥΠΕΘΑ (τα αποκαλυπτήρια των οποίων έγιναν στις 29 Οκτωβρίου 2025), ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, με την παρουσίαση της βόρειας όψης, η εξωτερική αρχιτεκτονική αναμόρφωση του κεντρικού κτιρίου

Το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου συμπληρώνεται επίσης με τη διαμόρφωση των χώρων πρασίνου, όπως και με τον νέο αρχιτεκτονικό φωτισμό. Η μελέτη του φωτισμού ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του κ. Βαρώτσου με την Ελευθερία Ντεκώ.Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων του κεντρικού κτιρίου.

Δένδιας: Το 2030 μπορούμε να έχουμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του Ελληνισμού

«Δεν θα αναφερθώ σε κάτι καινούργιο, αν σας πω ότι για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας υπήρχε μια τεράστια ανάγκη ριζικού μετασχηματισμού» δήλωσε στο πλαίσιο του χαιρετισμού του κατά την τελετή ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας ότι η «Ατζέντα 2030» είναι η απάντηση της χώρας στην τεχνολογική επανάσταση που είναι σε εξέλιξη.

«Αλλάξαμε τις δομές ενός απαρχαιωμένου συστήματος και δημιουργήσαμε ένα υπόδειγμα ενάρετο που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το Δημόσιο. Μια νέα διαρκώς εξελισσόμενη Δομή Δυνάμεων. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, μακροπρόθεσμο προγραμματισμό εξοπλισμών, 20ετή. Το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, ώστε όλα τα στελέχη μας όταν μετατίθενται να έχουν ένα σπίτι. Την προσπάθεια Συνολικής Αναβάθμισης των παροχών στο προσωπικό μας. Τη διανομή του μερίσματος των εσωτερικών εξοικονομήσεων στα στελέχη μας που έγινε πέρσι και επίσης που ελπίζουμε να επαναλάβουμε και φέτος μετά την έγκριση των νέων εξοικονομήσεων που προκύπτουν από την εξέλιξη της Δομής Δυνάμεων. Και δεν θέλω να ξεχάσω τους πολιτικούς υπαλλήλους του υπουργείου, που δικαιούνται ό,τι και οι υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα, όπως για παράδειγμα το επίδομα των 100 ευρώ» σημείωσε ο υπουργός.

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Όσον αφορά στο κτίριο του ΥΠΕΘΑ, χαρακτήρισε «θαύμα» αυτό που χαρακτήρισε «μετατροπή της ασχήμιας, της αυθαιρεσίας, της εγκατάλειψης, της παραίτησης, σε μνημειακή αρχιτεκτονική. Είναι ένα θαύμα η μετατροπή του ενεργοβόρου όγκου μπετόν, σε βιοκλιματική πραγματικότητα και σύλληψη».Παράλληλα, τόνισε ότι «δεν χρησιμοποιήσαμε για να πραγματοποιηθεί το υστέρημα του Έλληνα φορολογουμένου. Βασιστήκαμε στη γενναία ιδιωτική χορηγία».

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «σε ένα διακριτικό σημείο, δίπλα στην Εκκλησία, θα δημιουργηθεί το “Πάρκο των Δωρητών”, για να θυμίζει στους επερχόμενους από εμάς τις δωρεές αυτών που δημιούργησαν αυτόν τον χώρο».

Καταλήγοντας, τόνισε πως η συνέχιση της μεταρρύθμισης στις Ένοπλες Δυνάμεις και η ολοκλήρωσή της «συνιστά μέγιστη Εθνική Ανάγκη, και θα μου επιτρέψετε να πω χωρίς υπερβολή, συνιστά υποχρέωση κάθε πραγματικού Έλληνα. Το 2030 μπορούμε εφόσον επιμείνουμε, να έχουμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στη μακρά ιστορία του Ελληνισμού».

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Στην τελετή παρέστησαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο βουλευτής ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης ως εκπρόσωπος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, καθώς και αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, o Αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο Αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Ιωάννης Μπρατάκος, δωρητές των Ενόπλων Δυνάμεων, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι δικαστικών αρχών και ενώσεων δικαστικών λειτουργών, εκπρόσωποι διπλωματικών αντιπροσωπειών και άλλων φορέων. Παρέστησαν ακόμη δήμαρχοι της Αττικής και άλλοι προσκεκλημένοι.

Φωτογραφίες: Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος, Χρήστος Πελεκούδας

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