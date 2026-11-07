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Η Γερουσία της χώρας απομάκρυνε ομόφωνα τον Πρόεδρο Σαντιάγο Πένια από το αξίωμά του μετά από διαδικασία μομφής, ενώ ο Αντιπρόεδρος Πέδρο Αλιάννα ανέλαβε τα καθήκοντα του νέου Προέδρου.

Ο πρώην Πρόεδρος τέθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό και αντιμετωπίζει έρευνες για κακή άσκηση καθηκόντων, σύγκρουση συμφερόντων και πιθανή κατάχρηση δημόσιων πόρων που σχετίζονται με την τραπεζική κρίση.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον ρόλο των χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένου του πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας, καθώς και για τις ευθύνες πρώην στελεχών της τράπεζας.

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Στην Παραγουάη σέρνουν πλέον τους πολιτικούς στους δρόμους. Η λαϊκή οργή στην Παραγουάη έχει επίσημα φτάσει στο όριο, αφού εκατομμύρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς πάγωσαν ξαφνικά, αφήνοντας τους πολίτες ξεκρέμαστους σε οικονομική αβεβαιότητα.

Παραγουάη: Ο Πρόεδρος Σαντιάγο Πένια απομακρύνθηκε από το αξίωμά του μετά την κατάρρευση της Τράπεζας Ουένο – Την εξουσία αναλαμβάνει ο Πέδρο Αλιάννα

Η Παραγουάη έχει βυθιστεί σε μια σοβαρή πολιτική και οικονομική κρίση μετά την κατάρρευση της ψηφιακής τράπεζας Ueno Bank. Ο Πρόεδρος Σαντιάγο Πένια, ο οποίος αρχικά ανακοίνωσε την παραίτησή του εν μέσω αυξανόμενης πίεσης, στη συνέχεια υποβλήθηκε σε διαδικασία μομφής και απομακρύνθηκε από το αξίωμά του από τη Γερουσία της χώρας. Ο Αντιπρόεδρος Πέδρο Αλιάννα ανέλαβε τα καθήκοντα του νέου Προέδρου.

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Η τραπεζική κρίση έχει επηρεάσει εκατομμύρια πελάτες, με αποτέλεσμα πολλοί να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αποταμιεύσεις και τις πληρωμές τους. Οι πολιτικές επιπτώσεις έχουν επίσης προκαλέσει διαμαρτυρίες, έρευνες και σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική ρύθμιση και τη χρήση δημόσιων πόρων.

Παραγουάη: Η κατάρρευση της Ueno Bank πυροδοτεί πολιτική αναταραχή



Η κρίση ξεκίνησε αφού η κεντρική τράπεζα της Παραγουάης παρενέβη στην Ueno Bank λόγω ανησυχιών για τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα και την αδυναμία της να πληροί τον νομικά απαιτούμενο δείκτη φερεγγυότητας.

Η τράπεζα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες εξυπηρετούσε περίπου 3 εκατομμύρια πελάτες σε μια χώρα με πληθυσμό περίπου 6,5 εκατομμυρίων, είχε καταστεί σημαντικός παράγοντας στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Παραγουάης.

Μετά την παρέμβαση, πολλοί πελάτες έχασαν την πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και στις αποταμιεύσεις τους. Η αναστάτωση επηρέασε επίσης τις πληρωμές συντάξεων και άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Η Ueno Bank διαχειριζόταν περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια δημόσιων πόρων, γεγονός που καθιστά την κατάρρευσή της μείζον πρόβλημα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

Παραγουάη: Ο Αντιπροέδρος Πέδρο Αλιάννα/Reuters

Ο Σαντιάγο Πένια ανακοινώνει την παραίτησή του εν μέσω αυξανόμενης πίεσης



Στις 5 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος Σαντιάγο Πένια ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω μιας μαγνητοσκοπημένης ομιλίας.

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Ανέφερε ότι η απόφασή του οφείλεται στην ανάγκη να προστατευθεί η εθνική σταθερότητα, να διατηρηθεί η κοινωνική ειρήνη και να διαφυλαχθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί.

Ωστόσο, οι βουλευτές αρνήθηκαν να δεχτούν την παραίτησή του και αποφάσισαν να συνεχίσουν τη διαδικασία μομφής.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε με 78-0 υπέρ της παραπομπής του Πένια σε δίκη, παραπέμποντας την υπόθεση στη Γερουσία για περαιτέρω διαδικασίες.

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Η πολιτική κρίση εντάθηκε αφού μέλη του ίδιου του συντηρητικού Κόμματος Κολοράντο απέσυραν την υποστήριξή τους.

Η Γερουσία παραπέμπει τον Πένια σε δίκη, ο Πέδρο Αλιάννα αναλαμβάνει την προεδρία



Στις 6 Νοεμβρίου, η Γερουσία της Παραγουάης ψήφισε ομόφωνα την απομάκρυνση του Σαντιάγο Πένια από το αξίωμα.

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Μετά την απομάκρυνσή του, ο Αντιπρόεδρος Πέδρο Αλιάννα ορκίστηκε ως ο νέος Πρόεδρος της χώρας. Αναμένεται να εκπληρώσει το υπόλοιπο της προεδρικής θητείας, η οποία διαρκεί έως τον Αύγουστο του 2028.

Μέλη του προσωπικού ασφαλείας φρουρούν έξω από τις εγκαταστάσεις του Στρατιωτικού Σώματος Προεδρικής Φρουράς, όπου κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένα, μετά την απομάκρυνσή του από το αξίωμα στο πλαίσιο διαδικασίας μομφής, κατά την οποία κρίθηκε ένοχος για κακή άσκηση των καθηκόντων του λόγω της εμπλοκής του στην κατάρρευση της εταιρείας ψηφιακών δανείων Ueno, στην Ασουνσιόν της Παραγουάης, στις 7 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

Κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων και κατάχρηση δημόσιων πόρων



Ο Πένια αντιμετώπισε κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων, κατάχρηση συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και πιθανή παρέμβαση στην εποπτεία που αφορούσε την Τράπεζα Ueno.

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Οι βουλευτές έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τις προηγούμενες επιχειρηματικές του σχέσεις με τον Όμιλο Vázquez, τη μητρική εταιρεία που συνδέεται με την τράπεζα.

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Ο Πένια κατείχε στο παρελθόν μερίδιο στην εταιρεία, αλλά δήλωσε ότι πούλησε τις μετοχές του το 2025.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης έθεσαν επίσης ερωτήματα σχετικά με την τοποθέτηση δημόσιων κεφαλαίων στην τράπεζα και το κατά πόσον οι ρυθμιστικές αρχές παρέλειψαν να ενεργήσουν κατάλληλα.

Ο Πένια αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τους ανακριτές.

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Οι εν λόγω κατηγορίες εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο νομικής έρευνας και δεν έχουν όλες διαπιστωθεί ως αποδεδειγμένα αδικήματα.

BREAKING: 🇵🇾 What just happened in PARAGUAY is a WARNING for everyone on earth. More than 3 million people (60% of Paraguay’s adult population) have lost access to EVERYTHING. Their bank accounts. Their pensions. Frozen. Inaccessible. Paraguay’s largest digital bank, Ueno Bank, has collapsed. The president of the Central Bank (who is deeply connected to Ueno) has just RESIGNED. Eight high-level executives including the founder and the Bank President are being detained. The people have taken to the streets to demand their money back. And rightly so. This is the model Milei and the rest of the Epstein class are pushing. This could happen ANYWHERE. Best to save in physical gold and physical silver, imo. — ADAM (@adamemedia) November 5, 2026

Ο πρώην Πρόεδρος τέθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό



Μετά την απομάκρυνσή του από το αξίωμα, οι αρχές έθεσαν τον Σαντιάγο Πένια υπό κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος.

Οι εισαγγελείς εξετάζουν πιθανά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η κατάχρηση εμπιστοσύνης, η διαπλοκή και η φερόμενη κατάχρηση δημόσιων πόρων.

Ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας Κάρλος Καρβάλο βρίσκεται επίσης υπό έρευνα. Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο των χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών αρχών και τις αποφάσεις που αφορούν την εποπτεία της Τράπεζας Ουένο.

Νομικές ενέργειες έχουν κινηθεί και εναντίον αρκετών πρώην στελεχών της τράπεζας.

Εκατομμύρια πελάτες περιμένουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις αποταμιεύσεις τους



Η μεγαλύτερη ανησυχία για τους απλούς πολίτες της Παραγουάης παραμένει η ανάκτηση των χρημάτων τους.

Με περίπου 3 εκατομμύρια πελάτες να έχουν πληγεί, η κατάρρευση έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στους καταθέτες, τους συνταξιούχους και τα άτομα που εξαρτώνται από τακτικές τραπεζικές πληρωμές.