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Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε λεωφόρο στην περιοχή Πεντρόζο της Παραγουάης, όταν ένα φορτηγό που έμεινε χωρίς φρένα έπεσε πάνω σε τρία οχήματα που βρίσκονταν σταματημένα σε φανάρι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, όταν το φορτηγό, το οποίο μετέφερε φορτίο με τούβλα και είχε προορισμό την Ασουνσιόν, παρουσίασε βλάβη στο σύστημα πέδησης.

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Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση στρίβοντας το φορτηγό προς τα αριστερά. Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει το τροχαίο, καθώς το όχημα, χωρίς δυνατότητα να φρενάρει, έπεσε πάνω στα τρία αυτοκίνητα που περίμεναν στο φανάρι.

TRAGEDIA EN PEDROZO: CONFIRMAN TRES FALLECIDOS TRAS VIOLENTO ACCIDENTE



Un camión que transportaba ladrillos habría quedado sin frenos y protagonizó una colisión múltiple en Pedrozo, Ypacaraí.



El vehículo impactó contra cuatro automóviles y luego embistió una vivienda, donde… pic.twitter.com/wzg1O55LWu August 16, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκτός από τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ακόμη 10 άτομα που επέβαιναν στα οχήματα τραυματίστηκαν.

Ενδεικτική της σφοδρότητας της σύγκρουσης ήταν η απόσταση που χρειάστηκε το φορτηγό για να ακινητοποιηθεί. Το βαρύ όχημα, που κινείτο χωρίς φρένα, φέρεται να σταμάτησε περίπου 80 μέτρα μετά το σημείο όπου προσέκρουσε στα σταματημένα οχήματα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε επίσης φωτιά, ενώ στην περιοχή σημειώθηκε και διακοπή ρεύματος, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο σημείο της τραγωδίας. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.