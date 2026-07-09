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Σε κλίμα ακραίας έντασης εξελίσσεται ο απόηχος της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γαλλία και την Παραγουάη για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η πρόκριση των «τρικολόρ» με 1-0, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Γάλλου επιθετικού, προκάλεσε έντονη απογοήτευση στις τάξεις των Παραγουανών, οι οποίοι είδαν την εθνική τους ομάδα να ολοκληρώνει την πορεία της στη διοργάνωση. Το κλίμα που επικράτησε μετά τη λήξη του αγώνα πυροδότησε κύμα αντιδράσεων, με μερίδα φιλάθλων να εκδηλώνει την οργή της ακόμη και με την καύση ομοιώματος του αρχηγού της Γαλλίας.

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Η ένταση δεν έμεινε στον αγωνιστικό χώρο

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από δυνατές μονομαχίες, υψηλή ένταση και συνεχείς λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ωστόσο, το περιστατικό που συγκέντρωσε τα βλέμματα εκτυλίχθηκε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ, επιχείρησε να δώσει το χέρι στον Κιλιάν Εμπαπέ σε μια κίνηση αθλητικού πνεύματος. Ο Γάλλος επιθετικός φέρεται να αγνόησε τη χειρονομία, συνεχίζοντας την πορεία του, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παραγουανού πορτιέρε, ο οποίος πέταξε την μπάλα προς την πλάτη του αντιπάλου του. Το στιγμιότυπο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας πλήθος σχολίων.

Ομοίωμα του Εμπαπέ στις φλόγες

Οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν και εκτός γηπέδων. Στο πλαίσιο των παραδοσιακών εορτασμών του Σαν Χουάν στην Παραγουάη, ομοίωμα που απεικόνιζε τον Κιλιάν Εμπαπέ κρεμάστηκε σε δέντρο και στη συνέχεια παραδόθηκε στις φλόγες.

Το συγκεκριμένο έθιμο προβλέπει την καύση ομοιωμάτων προσώπων που, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, συμβολίζουν πρόσωπα τα οποία συγκέντρωσαν έντονη αρνητική δημοσιότητα ή προκάλεσαν αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις, φέτος στο επίκεντρο βρέθηκε ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «ο πιο μισητός» της χρονιάς.