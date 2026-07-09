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Η πρώτη μέρα χωρίς δράση στο Μουντιάλ 2026 ήταν η Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Ωστόσο, από την Πέμπτη, 9 Ιουλίου το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει στο γήπεδο με την έναρξη της προημιτελικής φάσης.

Τα παιχνίδια των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου προσέφεραν μεγάλες συγκινήσεις και επεφύλασσαν εκπλήξεις, οπότε κάτι ανάλογο θα δούμε στους «8». Την αυλαία θα ανοίξουν Γαλλία και Μαρόκο.

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Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Φόξμπορο στις 23:00 και η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Όποιος προκριθεί από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα περιμένει τον νικητή του Ισπανία – Βέλγιο στα ημιτελικά.