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Το Μουντιάλ 2026 μπαίνει πλέον στην πιο καυτή του στροφή. Η φάση των «16» άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο και τα πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών είναι ήδη γνωστά, με το Μαρόκο να βρίσκει μπροστά του τη Γαλλία και τη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ να ετοιμάζεται για μεγάλη μάχη με την Αγγλία.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών, με ώρες Ελλάδας, έχει ως εξής:

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Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00, Βοστώνη: Μαρόκο – Γαλλία

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00, Λος Άντζελες: Πορτογαλία ή Ισπανία – ΗΠΑ ή Βέλγιο

Σάββατο 11 Ιουλίου

00:00, Μαϊάμι: Νορβηγία – Αγγλία

Κυριακή 12 Ιουλίου

04:00, Κάνσας Σίτι: Αργεντινή ή Αίγυπτος – Ελβετία ή Κολομβία

Από εκεί και πέρα, οι διασταυρώσεις οδηγούν σε δύο ημιτελικούς με τεράστιο ενδιαφέρον. Ο νικητής του Μαρόκο – Γαλλία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία/Ισπανία – ΗΠΑ/Βέλγιο. Στον άλλο ημιτελικό, ο νικητής του Νορβηγία – Αγγλία θα παίξει με όποιον προκριθεί από το Αργεντινή/Αίγυπτος – Ελβετία/Κολομβία. Οι δύο ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για τις 14 και 15 Ιουλίου, ενώ ο μικρός τελικός θα γίνει στις 18 Ιουλίου.

Ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης/Νιου Τζέρσεϊ. Εκεί όπου θα κλείσει το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων, με μια διοργάνωση που ήδη έχει προσφέρει εκπλήξεις, ανατροπές και ιστορίες που δείχνουν ότι το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να μην σέβεται ούτε ονόματα ούτε φανέλες.