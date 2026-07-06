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Ακόμη και η αεροπορία, το ναυτικό και το πεζικό της Νορβηγίας φαίνεται πως «τραβούν… κουπί», συμμετέχοντας στο φαινόμενο που έχει κατακλύσει τη χώρα μετά την ιστορική πρόκριση επί της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026 και τη γέννηση του viral πανηγυρισμού “Viking Row”.

Το διαδίκτυο έχει γεμίσει με εικόνες μαζικής «κωπηλασίας», όπου πολίτες κάθε ηλικίας –από ηλικιωμένους μέχρι νήπια, γιατρούς, δασκάλους, πιλότους και άτομα με αναπηρία– συμμετέχουν με ενθουσιασμό στη χαρακτηριστική κίνηση, φωνάζοντας ρυθμικά «Ro!». Το σύνθημα, που στα νορβηγικά σημαίνει «τράβα κουπί», έχει μετατραπεί σε σύμβολο συλλογικής έκστασης.

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Noruega elimino a brasil y el ejercito subió un video haciendo el festejo vikingo pic.twitter.com/au6lyqL5ps — ElBuni (@therealbuni) July 6, 2026

Η επιστροφή της Νορβηγίας στο Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια δεν έφερε μόνο αθλητική χαρά, αλλά πυροδότησε ένα κοινωνικό φαινόμενο χωρίς προηγούμενο. Το “Viking Row” εξαπλώθηκε σε πλατείες, σχολεία και στρατιωτικές μονάδες, με βίντεο στρατιωτών να κάνουν συγχρονισμένα την κίνηση να γίνονται viral.

Στο ποδοσφαιρικό σκέλος, η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά, με τον Έρλινγκ Χάλαντ να ηγείται της επίθεσης και τον τερματοφύλακα Όριαν Νίλαντ να κρατά όρθια την ομάδα σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα.