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Από τα ελληνικά γήπεδα την σεζόν 2024-25, πλέον ο Αζεντίν Ουναχί «κλέβει» την παράσταση στο Μουντιάλ 2026. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πραγματοποίεί σπουδαίες εμφανίσεις και αποτελεί έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για έναν αθλητή με ξεχωριστή ποιότητα.

Ο 26χρονος μέσος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη του Μαρόκου με 3-0 επί του Καναδά στη φάση των «16», σημειώνοντας δύο γκολ και οδηγώντας την ομάδα του στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

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Οι φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά το ταλέντο του. Τη σεζόν 2024-25 φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στα 37 παιχνίδια που αγωνίστηκε με τους «πράσινους» σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι εμφανίσεις του στην Ελλάδα αποτέλεσαν ένα ακόμη βήμα στην ανοδική πορεία της καριέρας του, πριν συνεχίσει στη La Liga με τη φανέλα της Τζιρόνα.

Ο Ουναχί είχε συστηθεί στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό ήδη από το Μουντιάλ του 2022, όταν συνέβαλε καθοριστικά στην ιστορική πορεία του Μαρόκου μέχρι τα ημιτελικά. Τέσσερα χρόνια αργότερα, εμφανίζεται ακόμη πιο ώριμος και επιδραστικός, αποτελώντας τον κινητήριο μοχλό της μεσαίας γραμμής των Μαροκινών.

Όπως είναι φυσικό, η νίκη-πρόκριση του Μαρόκου επί του Καναδά πανηγυρίστηκε έξαλλα τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου και τα μίντια στέκονται στην εμφάνιση και την επιδραστικότητα του πρώην άσου του Παναθηναϊκού.

Ο Ουναχί μέσα σε μόλις μία χρονιά έγινε ένας από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές των φίλων του «τριφυλλιού», πετυχαίνοντας 5 γκολ και 7 ασίστ σε 37 αγώνες, ενώ οι φετινές του εμφανίσεις σε La Liga και Μουντιάλ έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων μεταξύ των οποίων η Μάντσεστερ Σίτι και η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Πάντως δίχως αμφιβολία, ο Μαροκινός εάν συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις στο Μουντιάλ, δύσκολα θα συνεχίσει στην Τζιρόνα με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.