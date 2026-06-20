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Το Μαρόκο έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προς τη νοκ άουτ φάση του Μουντιάλ 2026, νικώντας 1-0 τη Σκωτία με γκολ του Ισμαΐλ Σαϊμπάρι στο ξεκίνημα του αγώνα. Οι Αφρικανοί έφτασαν τους τέσσερις βαθμούς στον 3ο όμιλο, την ώρα που η Σκωτία έμεινε στους τρεις και πλέον καλείται να ψάξει αποτέλεσμα απέναντι στη Βραζιλία.

Το Μαρόκο δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να δείξει τις προθέσεις του. Στην πραγματικότητα, χρειάστηκε μόλις κάτι περισσότερο από ένα λεπτό. Ο Ισμαΐλ Σαϊμπάρι, ο άνθρωπος που έχει εξελιχθεί σε μία από τις μορφές των «Λιονταριών του Άτλαντα» στο φετινό Μουντιάλ, χτύπησε από την αρχή και έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού απέναντι στη Σκωτία.

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Το 1-0 ήρθε στο δεύτερο λεπτό, με δυνατό τελείωμα του Σαϊμπάρι ύστερα από συνεργασία με τον Μπραχίμ Ντίαθ, δίνοντας στο Μαρόκο το ιδανικό ξεκίνημα και στη Σκωτία ένα βουνό να ανέβει από πολύ νωρίς. Το Gazzetta καταγράφει πως το γκολ σημειώθηκε στην έναρξη του αγώνα και πως οι Αφρικανοί έφτασαν έτσι σε μία κομβική νίκη για την πρόκριση.

Από εκείνο το σημείο και μετά, το παιχνίδι είχε σαφές στίγμα. Το Μαρόκο ήταν η ομάδα που έδειχνε περισσότερη ένταση, περισσότερη καθαρότητα και σαφώς καλύτερη ιδέα για το πώς θα διαχειριστεί τον αγώνα. Η Σκωτία, αντίθετα, φάνηκε να αιφνιδιάζεται από το γρήγορο γκολ και για μεγάλο διάστημα έμεινε σε ρόλο αντίδρασης.

Οι Μαροκινοί θα μπορούσαν να είχαν καθαρίσει το ματς νωρίτερα. Ο Σαϊμπάρι είχε μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο μέρος, ενώ Χακίμι και Ελ Κανούς απείλησαν επίσης την εστία των Σκωτσέζων. Η ομάδα του Μοχάμεντ Ουάχμπι δεν περιορίστηκε στο να υπερασπιστεί το προβάδισμα, αλλά προσπάθησε να βρει και δεύτερο γκολ, γνωρίζοντας ότι στον όμιλο της Βραζιλίας ακόμη και η διαφορά τερμάτων μπορεί να αποκτήσει κρίσιμη σημασία.

Η Σκωτία του Στιβ Κλαρκ προσπάθησε να ανεβάσει γραμμές κυρίως προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, αλλά χωρίς να βρει την τελική ενέργεια που θα άλλαζε την ιστορία του ματς. Ο ΜακΓκιν είχε μια από τις καλύτερες στιγμές της ομάδας του, όμως η πίεση των Σκωτσέζων δεν μεταφράστηκε σε γκολ.

Στο δεύτερο μέρος, το Μαρόκο άγγιξε ξανά το 2-0, με τον Σαϊμπάρι να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι στο 50ό λεπτό. Εκεί θα μπορούσε ουσιαστικά να είχε τελειώσει το παιχνίδι. Δεν τελείωσε, όμως οι Μαροκινοί έδειξαν ωριμότητα. Δεν πανικοβλήθηκαν, δεν έχασαν τον έλεγχο και κράτησαν το 1-0 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η νίκη αυτή αλλάζει τα δεδομένα του 3ου ομίλου. Μετά και το Βραζιλία – Αϊτή 3-0, η Βραζιλία και το Μαρόκο βρίσκονται στους τέσσερις βαθμούς, η Σκωτία ακολουθεί με τρεις, ενώ η Αϊτή έμεινε χωρίς βαθμό και τέθηκε εκτός συνέχειας. Το Reuters σημειώνει ότι η Βραζιλία ανέβηκε στην κορυφή λόγω διαφοράς τερμάτων, μετά τη νίκη της επί της Αϊτής.

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Για το Μαρόκο, η εξίσωση είναι πλέον ξεκάθαρη. Την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την Αϊτή και, με νίκη, όχι μόνο σφραγίζει την πρόκριση στους «32», αλλά μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και την πρώτη θέση του ομίλου, ανάλογα με το αποτέλεσμα της Βραζιλίας απέναντι στη Σκωτία. Για τους Σκωτσέζους, αντίθετα, η ήττα μετατρέπει το τελευταίο παιχνίδι με τη «σελεσάο» σε αναμέτρηση υψηλού ρίσκου.

Το Μαρόκο, πάντως, δείχνει να συνεχίζει από εκεί που είχε σταματήσει στην προηγούμενη μεγάλη του πορεία: ως μια ομάδα με ένταση, ταχύτητα, αυτοπεποίθηση και πίστη ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο. Δεν εντυπωσίασε μόνο επειδή νίκησε. Εντυπωσίασε επειδή ήξερε ακριβώς τι ήθελε από το γήπεδο.

Και σε ένα Μουντιάλ όπου η διαχείριση των στιγμών μετρά όσο και η ποιότητα, τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» έδειξαν ξανά ότι ξέρουν να δαγκώνουν όταν πρέπει.

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Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Τίρνεϊ (Γκάνον-Ντόουκ 60′), Χέντρι, Πάτερσον (Ράλστον 89′), ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν (Στιούαρτ 89′), Κρίστι (ΜακΛιν 71′), Φέργκιουσον, Άνταμς (Ντάικς 71′)

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπόνο, Χακίμι, Μαζράουι, Ντιόπ, Ριάντ, Μπουαντί, Ουναΐ (Ελ Μουραμπέτ 90′), Σαϊμπάρι (Ραχίμι 84′), Ελ Κανούς (Τάλμπι 84′), Ελ Αϊναουΐ, Μπραχίμ Ντίαθ (Αμαϊμουνί 84′)

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