Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γαλλία προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 μετά τη νίκη της με 2-0 επί του Μαρόκου με γκολ των Εμπαπέ και Ντεμπελέ.

Η πρόκριση προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς αλλά και επεισόδια με βανδαλισμούς, φωτιές και συγκρούσεις σε δρόμους μεγάλων πόλεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι γαλλικές αρχές είχαν αναπτύξει πάνω από 20.000 αστυνομικούς σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση και να αποτρέψουν περαιτέρω εντάσεις.

Στο Λονδίνο σημειώθηκαν επίσης ταραχές μετά τον αγώνα, κατά τη διάρκεια των οποίων ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η νίκη της Γαλλίας επί του Μαρόκου και η πρόκρισή της στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 συνοδεύτηκαν από έντονους πανηγυρισμούς αλλά και επεισόδια σε δρόμους μεγάλων πόλεων. Αν και οι γαλλικές αρχές είχαν επικεντρώσει την προσοχή τους κυρίως στο Παρίσι, σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν και στο Λονδίνο, όπου ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Οι «τρικολόρ» επικράτησαν με 2-0 του Μαρόκου και εξασφάλισαν το εισιτήριο για την τετράδα της διοργάνωσης, χάρη στα γκολ των Κιλιάν Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ. Με τη λήξη της αναμέτρησης, χιλιάδες φίλαθλοι κατέβηκαν στους δρόμους. Οι Γάλλοι πανηγύρισαν τη σημαντική πρόκριση, ενώ πολλοί Μαροκινοί συγκεντρώθηκαν εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για τον αποκλεισμό της εθνικής τους ομάδας.

Advertisement

Advertisement

ABSOLUTE SCENES IN PARIS 🇫🇷🙌



From the streets to the metro, France are celebrating in style after booking their spot in ANOTHER World Cup semi-final! pic.twitter.com/HnlQwkRQB9 — Football360.com.au (@football360au) July 10, 2026

Σε αρκετές περιοχές επικράτησε ένταση, με τις αρχές να καταγράφουν φωτιές, βανδαλισμούς, ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, αποκλεισμούς δρόμων και συγκρούσεις μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στο Λονδίνο, όπου πλήθος φιλάθλων πλημμύρισε τους δρόμους αμέσως μετά την πρόκριση της Γαλλίας. Στο δυτικό Λονδίνο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Βίντεο που καταγράφηκαν στην περιοχή Edgware Road δείχνουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών να προσπαθούν να ελέγξουν το συγκεντρωμένο πλήθος. Στα ίδια πλάνα διακρίνεται ο τραυματισμένος αστυνομικός να βρίσκεται στο έδαφος, ανάμεσα σε δύο οχήματα της αστυνομίας, την ώρα που διασώστες του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Paris🇫🇷 right now 💔



Morrocco fans have taken to the streets of Paris after losing World Cup to France. pic.twitter.com/2UoYSBjIYl — RAZOR BLADE (@razorblade300) July 9, 2026

🚨 Paris Streets Erupt After World Cup Match



Reports and videos claim fires and chaos after Morocco’s defeat to France. #WorldCup2026 #Paris #France pic.twitter.com/WhmciRuW8e Advertisement July 9, 2026

Την ίδια στιγμή, ομάδες αστυνομικών με ασπίδες σχημάτισαν γραμμές ασφαλείας προκειμένου να περιορίσουν την ένταση και να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση των επεισοδίων στην περιοχή.

Οι γαλλικές αρχές είχαν προετοιμαστεί εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο επεισοδίων μετά την αναμέτρηση με το Μαρόκο, λαμβάνοντας υπόψη και τους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες.

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας είχαν αναπτυχθεί περισσότεροι από 20.000 αστυνομικοί σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ περίπου 8.000 από αυτούς βρίσκονταν στους δρόμους του Παρισιού.

Advertisement