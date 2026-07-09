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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στο Παρίσι ενόψει της αναμέτρησης της Γαλλίας με το Μαρόκο, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα, 9 Ιουλίου, στις 23:00 (ώρα Ελλάδας) στη Βοστώνη, για την προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η αστυνομία της γαλλικής πρωτεύουσας έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα, έχει δοθεί άδεια ώστε αστυνομικά drones να πραγματοποιούν βιντεοσκόπηση των δρόμων, με στόχο την ταχύτερη ανίχνευση και αντιμετώπιση πιθανών επεισοδίων.

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🇫🇷🇲🇦 France plays Morocco today in the 2026 World Cup quarter-final at 22:00 Paris time.



No matter who wins, Paris will burn… pic.twitter.com/PGtanOma3t — Visegrád 24 (@visegrad24) July 9, 2026

Η απόφαση αυτή συνδέεται με τα γεγονότα που είχαν σημειωθεί στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Δεκέμβριο του 2022, όταν Γαλλία και Μαρόκο είχαν τεθεί ξανά αντιμέτωπες. Τότε πραγματοποιήθηκαν συνολικά 266 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 167 στο Παρίσι.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Paris ramps up security ahead of the France vs. Morocco World Cup quarterfinal amid fears of fan unrest.



· Authorities will deploy drones, ban fireworks and pyrotechnics, and close several metro stations around the Champs-Élysées to prevent large gatherings and… pic.twitter.com/HnednJpJeB — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 9, 2026

Παράλληλα, οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν αρκετούς σταθμούς του μετρό, προκειμένου να αποτρέψουν τον συνωστισμό στα Ηλύσια Πεδία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από France 24