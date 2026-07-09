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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στο Παρίσι ενόψει της αναμέτρησης της Γαλλίας με το Μαρόκο, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα, 9 Ιουλίου, στις 23:00 (ώρα Ελλάδας) στη Βοστώνη, για την προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η αστυνομία της γαλλικής πρωτεύουσας έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα, έχει δοθεί άδεια ώστε αστυνομικά drones να πραγματοποιούν βιντεοσκόπηση των δρόμων, με στόχο την ταχύτερη ανίχνευση και αντιμετώπιση πιθανών επεισοδίων.

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Η απόφαση αυτή συνδέεται με τα γεγονότα που είχαν σημειωθεί στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Δεκέμβριο του 2022, όταν Γαλλία και Μαρόκο είχαν τεθεί ξανά αντιμέτωπες. Τότε πραγματοποιήθηκαν συνολικά 266 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 167 στο Παρίσι.

Παράλληλα, οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν αρκετούς σταθμούς του μετρό, προκειμένου να αποτρέψουν τον συνωστισμό στα Ηλύσια Πεδία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από France 24