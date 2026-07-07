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Η επικύρωση της πρωτόδικης καταδίκης ενδέχεται να εμποδίσει τη Λε Πεν από το να θέσει υποψηφιότητα στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, αναγκάζοντας το κόμμα της να στηρίξει τον Ζορντάν Μπαρντελά.

Σε περίπτωση αποκλεισμού της Λε Πεν, το κόμμα «Εθνική Συσπείρωση» προετοιμάζεται για μια νέα ηγεσία, με τις δημοσκοπήσεις να καταδεικνύουν ωστόσο τη δυναμική του Μπαρντελά στην εκλογική αναμέτρηση.

Η δικαστική απόφαση θα καθορίσει αν η Λε Πεν θα παραμείνει εκτός πολιτικής σκηνής ή αν θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το αξίωμα του προέδρου για τέταρτη φορά.

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Έπειτα από μήνες αβεβαιότητας, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λε Πεν, θα πληροφορηθεί σήμερα την απόφαση του Εφετείου του Παρισιού σχετικά με το αν η ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι —που της επιβλήθηκε λόγω παράνομης χρηματοδότησης του κόμματός της— θα την εμποδίσει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Οι προεδρικές φιλοδοξίες της Λε Πεν τελούν υπό καθεστώς αβεβαιότητας από τον Μάρτιο του 2025, οπότε και της επιβλήθηκε πενταετής απαγόρευση ανάληψης δημόσιου αξιώματος για την υπεξαίρεση ποσού άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

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Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες και άσκησε έφεση.

Εάν το δικαστήριο επικυρώσει την πρωτόδικη ποινή, εμποδίζοντας ουσιαστικά την 57χρονη να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία, ο 30χρονος προστατευόμενός της, Ζορντάν Μπαρντελά, θα γίνει ο υποψήφιος του κόμματός της —της αντιμεταναστευτικής «Εθνικής Συσπείρωσης» (RN)—, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Η Λε Πεν έχει αφιερώσει πάνω από μία δεκαετία μετασχηματίζοντας το κίνημα που ίδρυσε ο πατέρας της, Ζαν Μαρί Λε Πεν-από ένα εθνικιστικό κόμμα του περιθωρίου σε αυτό που πολλοί θεωρούν ως μια κυβερνητικό κόμμα εν αναμονή- και μια τέτοια δικαστική απόφαση θα ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή για την ίδια προσωπικά.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, ακόμη και αν αναγκαστεί να αποσυρθεί, ο πρόεδρος του κόμματος, Μπαρντελά —παρά την έλλειψη πολιτικής εμπειρίας— θα κέρδιζε τον πρώτο γύρο των εκλογών και θα περνούσε στον τελικό γύρο της αναμέτρησης μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

Οι λεπτομέρειες της δικαστικής απόφασης για τη Λεπέν θα είναι καθοριστικές

Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί μετά τις 14:30 ώρα Ελλάδος, ενώ η Λε Πεν έχει προγραμματίσει τηλεοπτική συνέντευξη σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης στο κανάλι TF1 το βράδυ, κατά τη διάρκεια της οποίας ενδέχεται να προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με το πολιτικό της μέλλον.

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Το RN, το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο, έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ενός μέλλοντος χωρίς εκείνη στο τιμόνι του.

Πολλοί βουλευτές του RN οφείλουν τη θέση τους σε εκείνη και θα έπρεπε να προσαρμοστούν σε μια νέα ηγεσία υπό τον Μπαρντελά.

Στελέχη του RN δηλώνουν ότι η Λε Πεν θα συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία στο πλευρό του Μπαρντελά, εφόσον εκείνος γινόταν υποψήφιος, και ότι η ηγεσία του κόμματος θα παρέμενε ενωμένη.

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Ωστόσο, ο Μπαρντελά υποστηρίζει μια γραμμή υπέρ της ελεύθερης αγοράς σε μεγαλύτερο βαθμό από τη Λε Πεν και έχει διατυπώσει ιδέες για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που θα μπορούσαν να δυσαρεστήσουν ορισμένους μεγαλύτερης ηλικίας ψηφοφόρους, οι οποίοι αποτελούν τη βάση του RN.

Το ποιος θα επιχειρήσει τελικά να γίνει ο πρώτος αρχηγός κράτους της σύγχρονης Γαλλίας προερχόμενος από την άκρη δεξιά, θα εξαρτηθεί από τις λεπτομέρειες της δικαστικής απόφασης.

Αρχικά, η Λε Πεν κρίθηκε ένοχη ότι βρισκόταν στο επίκεντρο ενός σκανδάλου υπεξαίρεσης κονδυλίων της ΕΕ που προορίζονταν για τη χρηματοδότηση κοινοβουλευτικών βοηθών, χρησιμοποιώντας τα χρήματα για την πληρωμή υπαλλήλων RN.

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Της επιβλήθηκε απαγόρευση πέντε ετών από το να θέσει υποψηφιότητα για αιρετά αξιώματα, με άμεση ισχύ, πρόστιμο 100.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών – δύο εκ των οποίων με αναστολή, δύο εκ των οποίων θα εκτιστούν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Το εφετείο θα μπορούσε να επικυρώσει την καταδίκη της Λε Πεν, αλλά να μετριάσει την ποινή.

Εάν η απαγόρευση αρθεί ή μειωθεί σε δύο χρόνια ή λιγότερο, πιθανότατα θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα, καθώς η απαγόρευση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025.

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Ωστόσο, εάν επικυρωθεί η ποινή φυλάκισης, η οποία απαιτεί να παραμείνει στο σπίτι υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση, μια προεδρική εκστρατεία θα καταστεί πολιτικά και οργανωτικά δύσκολη.

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Οι δικαστές θα μπορούσαν επίσης να ανατρέψουν την καταδίκη της Λεπέν, αφήνοντάς την εντελώς ελεύθερη να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, αν και, δεδομένων των ευρημάτων του κατώτερου δικαστηρίου, οι νομικοί εμπειρογνώμονες το θεωρούν απίθανο.

Εάν η καταδίκη και η ποινή επικυρωθούν, η Λεπέν θα μπορούσε να ασκήσει έφεση στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, το Ακυρωτικό Δικαστήριο. Ωστόσο, η Λεπέν έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφια για την προεδρία εάν χρειαστεί να περιμένει περισσότερο την τελική απόφαση. (1 δολάριο = 0,8758 ευρώ)

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