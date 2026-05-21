Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε με 141 ψήφους υπέρ και 8 κατά ψήφισμα που υποστηρίζει την θέση του διεθνούς δικαστηρίου ότι οι χώρες έχουν νομική υποχρέωση να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος ιστορικά χώρα-ρυπαντής στον κόσμο, συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που καταήφισαν.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι η ψηφοφορία, στην οποία 28 χώρες απείχαν, υπογραμμίζει ότι οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για την προστασία των πολιτών από την «κλιμακούμενη κλιματική κρίση».

«Χαιρετίζω την υιοθέτηση του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικατηρίου της Χάγης για την κλιματική αλλαγή – μια ισχυρή επιβεβαίωση του διεθνούς δικαίου, της κλιματικής δικαιοσύνης, της επιστήμης και της ευθύνης των κρατών να προστατεύουν τους ανθρώπους από την κλιμακούμενη κλιματική κρίση», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X.

I welcome the adoption of the General Assembly resolution on the @CIJ_ICJ's advisory opinion on climate change – a powerful affirmation of international law, climate justice, science & the responsibility of states to protect people from the escalating climate crisis.



Those least… May 20, 2026

Το ψήφισμα, που κατατέθηκε από το νησί Βανουάτου του Ειρηνικού, επιβεβαιώνει μια συμβουλευτική γνωμοδότηση του Ιουλίου 2025 του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ότι τα κράτη υποχρεούνται να μειώσουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων και να αντιμετωπίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Αν και δεν είναι νομικά δεσμευτική, η γνωμοδότηση αναμένεται να αναφερθεί σε νομικές υποθέσεις που σχετίζονται με το κλίμα παγκοσμίως.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενώθηκαν με τη Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία, το Ισραήλ, το Ιράν, την Υεμένη, τη Λιβερία και τη Λευκορωσία στην αντίθεσή τους στο ψήφισμα.

Η Τουρκία, η Ινδία, η οποία διοργανώνει τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP31, και οι παραγωγοί πετρελαίου Κατάρ και Νιγηρία ήταν μεταξύ εκείνων που απείχαν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και άλλες σημαντικές περιβαλλοντικές συμφωνίες και έχει ακολουθήσει πολιτικές για την ενίσχυση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων.

«Το ψήφισμα περιλαμβάνει ακατάλληλες πολιτικές απαιτήσεις σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα», δήλωσε η αναπληρώτρια πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τάμι Μπρους, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν βλέπει κανένα λόγο να απαιτήσει από τον ΓΓ να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα νομικά ζητήματα που εγείρονται.

Ο Βισάλ Πρασάντ, διευθυντής του Pacific Islands Students Fighting Climate Change, ο οποίος ηγήθηκε της εκστρατείας για την έκδοση γνωμοδότησης του ΔΔΧ, χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως δέσμευση για «να γίνει πραγματικότητα».

