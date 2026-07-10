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Η περιοχή Μονζάν-συρ-Λουάρ έχει μετατραπεί σε αμμώδη έκταση, καθώς τα νερά του μεγαλύτερου ποταμού της χώρας έχουν υποχωρήσει σημαντικά.

Οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, οδήγησαν στο κλείσιμο σχολείων και συνδέθηκαν με την απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών.

Οι γαλλικές αρχές επέβαλαν περιορισμούς στη χρήση νερού για δραστηριότητες όπως το πότισμα κήπων και το πλύσιμο οχημάτων.

Το φαινόμενο του θερμικού θόλου και ο αφρικανικός αντικυκλώνας ευθύνονται για τις ακραίες κλιματικές συνθήκες που πλήττουν την περιοχή.

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Εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε έρημο παρά σε έναν από τους σημαντικότερους ποταμούς της Ευρώπης καταγράφονται στη Γαλλία, καθώς ο Λίγηρας, ο μεγαλύτερος ποταμός της χώρας, έχει υποχωρήσει δραματικά λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των ακραίων θερμοκρασιών που πλήττουν τη Δυτική Ευρώπη.

🔴⚫️ Loire : la sécheresse s'intensifie et de nouvelles restrictions tombent #environnement #loire #meteo

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Οι εικόνες από την περιοχή Μονζάν-συρ-Λουάρ αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο την έκταση του προβλήματος. Σημεία που μέχρι πρόσφατα καλύπτονταν από νερό έχουν μετατραπεί σε εκτεταμένες αμμώδεις εκτάσεις, ενώ στην κοίτη του ποταμού έχουν απομείνει μόνο λίγες μικρές στάσιμες λιμνούλες.

Droogte en hitte veranderen de Loire op sommige plekken in een zandvlaktehttps://t.co/DkbCksVjhV July 9, 2026

Ο Λίγηρας, με μήκος περίπου 1.000 χιλιομέτρων, αποτελεί τον μεγαλύτερο ποταμό της Γαλλίας. Ωστόσο, η παρατεταμένη ανομβρία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες έχουν μεταβάλει αισθητά τη φυσική του εικόνα. Ο καύσωνας του Ιουνίου θεωρείται ο εντονότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη για τον συγκεκριμένο μήνα, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις. Στη Γαλλία, οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν στο κλείσιμο σχολείων, προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση χιλιάδων νοικοκυριών και συνδέθηκαν με περισσότερους από 2.000 θανάτους.

Περιορισμός στη χρήση του νερού

Η παρατεταμένη ξηρασία έχει ασκήσει ισχυρές πιέσεις και στα υδάτινα αποθέματα της χώρας. Σε αρκετές περιοχές έχουν τεθεί σε ισχύ περιορισμοί στην κατανάλωση νερού, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν χρήσεις όπως το πότισμα κήπων, το πλύσιμο οχημάτων και το γέμισμα ιδιωτικών πισινών.

Reuters

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus Climate Change Service, ο Ιούνιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, ενώ η θερμοκρασία στην επιφάνεια των θαλασσών έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ για την εποχή.

Στη Γαλλία σημειώθηκε επίσης η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί από την έναρξη των μετρήσεων πριν από σχεδόν οκτώ δεκαετίες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 44,3 βαθμούς Κελσίου.

«Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οι ακραίες συνθήκες συνδέονται με ένα επίμονο φαινόμενο που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη, δημιουργώντας έναν λεγόμενο “θερμικό θόλο”.»

«Το φαινόμενο ενισχύεται από ζεστό αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, μέσω ενός ισχυρού συστήματος υψηλής πίεσης γνωστού ως “αφρικανικός αντικυκλώνας”.»