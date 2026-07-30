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Ο επικεφαλής της πόλης, Χουάν Χεσούς Βίβας, ζήτησε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, υπογραμμίζοντας ότι οι τοπικές υποδομές υποδοχής έχουν ξεπεράσει προ πολλού τις δυνατότητές τους.

Η ισπανική κυβέρνηση προγραμματίζει ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να μεταβεί άμεσα στην περιοχή για συνομιλίες.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο μιας μεγάλης μεταναστευτικής κρίσης, καθώς οι καθημερινές αφίξεις και η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής και ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης.

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Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών καταγράφεται στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη βόρεια Αφρική, καθώς χιλιάδες άνθρωποι περνούν πεζή στην πόλη αφού υπερπηδούν τον συνοριακό φράχτη που τη χωρίζει από το Μαρόκο, σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκατοντάδες νεαροί εκμεταλλεύτηκαν την απουσία αστυνομικής φύλαξης στο συγκεκριμένο σημείο του φράχτη, σκαρφάλωσαν και εισήλθαν στη Θέουτα. Παράλληλα, μέλη της μαροκινής επικουρικής δύναμης ασφαλείας απομακρύνθηκαν από την περιοχή την ώρα που οι μετανάστες περνούσαν τα σύνορα.

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Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters δείχνει ορισμένους από τους νεοεισερχόμενους να φωνάζουν «Ζήτω η Ισπανία» καθώς κατευθύνονται προς την πόλη. Το νέο περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την άφιξη τουλάχιστον 1.500 μεταναστών που έφτασαν στη Θέουτα κολυμπώντας, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

🚨Ceuta:



‼️Cientos de inmigrantes siguen entrando sin control en la ciudad. pic.twitter.com/CE20NCV6vo July 30, 2026

Η Θέουτα και η Μελίγια, οι δύο ισπανικές αυτόνομες πόλεις στη βόρεια Αφρική, αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο. Κατά διαστήματα καταγράφουν αυξημένες μεταναστευτικές ροές από ανθρώπους που επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, ζήτησε από την κεντρική κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκτιμώντας ότι οι συνεχείς αφίξεις έχουν ξεπεράσει τις δυνατότητες της πόλης.

Σε δηλώσεις του στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Cadena SER και Onda Cero, ο Βίβας ανέφερε πως το τοπικό σύστημα υποδοχής αδυνατεί πλέον να διαχειριστεί τον αυξημένο αριθμό μεταναστών, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να διανυκτερεύουν σε υπαίθριους χώρους.

🚨#ÚLTIMAHORA | #CEUTA



La situación en Ceuta está completamente descontrolada.



Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, llevamos días alertando y denunciando la grave crisis que se estaba gestando en la ciudad autónoma. Hoy, lamentablemente, se confirma lo que… pic.twitter.com/1AZAvbuRiO Advertisement July 30, 2026

«Αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση απόλυτης ανθρωπιστικής και κοινωνικής έκτακτης ανάγκης», είπε ο Βίβας στον Cadena SER, προσθέτοντας πως οι εγκαταστάσεις για τους ασυνόδευτους ανήλικους λειτουργούν στο 2.400% της δυνατότητάς τους.

Μιλώντας στο Onda Cero, χαρακτήρισε την κατάσταση εθνική έκτακτη ανάγκη και έκανε έκκληση για μια “αποφασιστική, δυναμική και συντονισμένη απάντηση κάτω από μια ενιαία δομή διοίκησης.

Αύριο αναμένεται να επισκεφθεί τη Θέουτα ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, προκειμένου να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές και τους υπεύθυνους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμός μεταξύ αρμόδιων υπουργείων για την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

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Σύμφωνα με τον Βίβας, οι αφίξεις φτάνουν πλέον περίπου τις 300 ημερησίως. Εάν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός, προειδοποίησε ότι η πόλη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με συνθήκες αντίστοιχες με εκείνες του Μαΐου του 2021, όταν περίπου 10.000 άνθρωποι εισήλθαν στη Θέουτα μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις ανθρώπινες απώλειες που συνδέονται με τις μεταναστευτικές διαδρομές, σημειώνοντας ότι τους τελευταίους μήνες έχουν ανασυρθεί 60 σοροί από τη θάλασσα. Όπως υποστήριξε, η αυστηρότερη επιτήρηση των συνόρων θα μπορούσε να αποτρέψει νέες τραγωδίες.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανέφερε ότι οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας συνδράμουν στον περιορισμό των αφίξεων από το Μαρόκο. Παράλληλα, ο Βίβας ζήτησε τροποποιήσεις στο ισχύον μεταναστευτικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα νομικά ζητήματα που ανέδειξε πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στον μήνα το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε πως οι μετανάστες που αναχαιτίζονται στη θάλασσα ενώ κατευθύνονται προς τη Θέουτα ή τη Μελίγια δεν μπορούν να επιστρέφονται με συνοπτικές διαδικασίες, αξιοποιώντας το ειδικό συνοριακό καθεστώς απορρίψεων.

Στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών δείχνουν ότι έως τις 15 Ιουλίου 2026 δεν είχε καταγραφεί καμία θαλάσσια άφιξη μεταναστών στη Θέουτα. Για σύγκριση, μόλις τέσσερις άνθρωποι είχαν φτάσει εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και 28 το 2024.

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Παρά τα γεγονότα στη Θέουτα, η βασική μεταναστευτική οδός προς την Ισπανία εξακολουθεί να είναι το επικίνδυνο πέρασμα μέσω του Ατλαντικού Ωκεανού προς τα Κανάρια Νησιά, με αφετηρία τις βορειοδυτικές ακτές της Αφρικής.

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Η μεταναστευτική κρίση του 2021 είχε οδηγήσει περισσότερους από 10.000 ανθρώπους να εισέλθουν στη Θέουτα μέσα σε δύο ημέρες, μετά τη χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων από το Μαρόκο, στο πλαίσιο της διπλωματικής έντασης που είχε προκύψει μεταξύ Ραμπάτ και Μαδρίτης για τη νοσηλεία στην Ισπανία του ηγέτη του Μετώπου Πολισάριο της Δυτικής Σαχάρας.

Η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών αποκλιμακώθηκε το 2022, όταν η ισπανική κυβέρνηση αναθεώρησε τη θέση της στο ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας, εγκαταλείποντας τη μακροχρόνια πολιτική ουδετερότητας.

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