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Η συγκεκριμένη οδική αρτηρία μήκους 1.055 χιλιομέτρων αποτελεί ένδειξη ευγνωμοσύνης για την αναγνώριση της μαροκινής κυριαρχίας στη Δυτική Σαχάρα από τον Αμερικανό πρόεδρο το 2020.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τιμητική αυτή κίνηση μέσω ανάρτησης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με τις διπλωματικές συμφωνίες που οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων του Μαρόκου με το Ισραήλ.

Το έργο υποδομής, που συνδέει το Τιζνίτ με τη Ντάχλα, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες στην αφρικανική ήπειρο.

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Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ θα φέρει ένας από τους μεγαλύτερους αυτοκινητοδρόμους της Αφρικής, έπειτα από απόφαση του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ΄, σε μια συμβολική κίνηση που συνδέεται με τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στη Δυτική Σαχάρα.

Σύμφωνα με το μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων MAP, η οδική αρτηρία Τιζνίτ – Ντάχλα, μήκους περίπου 1.055 χιλιομέτρων, μετονομάζεται σε «Αυτοκινητόδρομος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ». Η απόφαση γνωστοποιήθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο με επιστολή του βασιλιά, η οποία φέρει ημερομηνία 2 Ιουλίου.

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Η κίνηση του βασιλιά και το «ευχαριστώ» στον Τραμπ

Στην επιστολή του, ο Μοχάμεντ ΣΤ΄ εξηγεί ότι η απόφαση αποτελεί ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ για την αναγνώριση, το 2020, της μαροκινής κυριαρχίας στη Δυτική Σαχάρα.

Όπως αναφέρει, η απόφαση εκείνη αποτελεί «ιστορική αναγνώριση» που θα παραμείνει χαραγμένη στη μνήμη του μαροκινού λαού.

«Τιμώντας αυτή τη μαρτυρία φιλίας και ειρήνης, έλαβα την απόφαση να δώσω σε μία από τις σημαντικότερες οδικές υποδομές του βασιλείου το όνομα “Αυτοκινητόδρομος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ”», αναφέρει χαρακτηριστικά ο βασιλιάς.

Η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την τιμητική αυτή κίνηση.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ευχαρίστησε τον βασιλιά του Μαρόκου, γράφοντας:

«Ευχαριστώ την Αυτού Μεγαλειότητα Μοχάμεντ ΣΤ΄. Τι τεράστια τιμή! Ανυπομονώ να διανύσω κάποια μέρα όλο το μήκος αυτού του αυτοκινητοδρόμου. Ελπίζω πως θα γίνει σύντομα». Advertisement

Το παρασκήνιο της απόφασης

Η ονομασία του αυτοκινητοδρόμου συνδέεται άμεσα με την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, τον Δεκέμβριο του 2020, να αναγνωρίσει τη μαροκινή κυριαρχία στη Δυτική Σαχάρα.

Η αναγνώριση αυτή αποτέλεσε μέρος της συμφωνίας που οδήγησε στην εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Μαρόκου και του Ισραήλ, στο πλαίσιο των λεγόμενων Συμφωνιών του Αβραάμ.

Μια περιοχή που παραμένει στο επίκεντρο της διαμάχης

Η Δυτική Σαχάρα αποτελεί μία από τις πιο μακροχρόνιες εδαφικές διαμάχες στον κόσμο.

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Η περιοχή, πρώην ισπανική αποικία έως το 1975, ελέγχεται σήμερα σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο, ωστόσο τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να τη χαρακτηρίζουν μη αυτόνομη περιοχή.

Εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, η Ραμπάτ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το Μέτωπο Πολισάριο, το οποίο διεκδικεί την ανεξαρτησία της περιοχής με την υποστήριξη της Αλγερίας.

«Η μοναδική βάση για λύση»

Σε μήνυμά του προς τον βασιλιά του Μαρόκου με αφορμή την επέτειο της ανάρρησής του στον θρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη στήριξή του στη μαροκινή πρόταση για τη Δυτική Σαχάρα.

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Όπως ανέφερε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες το σχέδιο αυτονομίας υπό μαροκινή κυριαρχία αποτελεί «τη μοναδική βάση για μια δίκαιη και διαρκή λύση», προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε άλλη επιλογή απλώς διαιωνίζει το σημερινό αδιέξοδο.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της Αφρικής

Ο αυτοκινητόδρομος, ο οποίος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως, συνδέει την πόλη Τιζνίτ με τη Λααγιούν, στην καρδιά της Δυτικής Σαχάρας, και στη συνέχεια συνεχίζει ως εθνική οδός μέχρι τη Ντάχλα.

Πρόκειται για έργο συνολικού μήκους περίπου 1.055 χιλιομέτρων, με εκτιμώμενο κόστος που πλησιάζει τα 850 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες οδικές υποδομές που έχουν κατασκευαστεί στην αφρικανική ήπειρο.

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