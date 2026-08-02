Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τιμωρεί αυστηρά την αδικαιολόγητα αργή οδήγηση, η οποία παρακωλύει την κυκλοφορία και προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις στους αυτοκινητόδρομους.

Η αδικαιολόγητη χρήση της αριστερής λωρίδας επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο με πολύ χαμηλή ταχύτητα από τη λωρίδα επιτάχυνσης τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος.

Παράλληλα, ο ΚΟΚ αυστηροποιεί τις ποινές για την υπερβολική ταχύτητα και την επιθετική οδηγική συμπεριφορά, επιβάλλοντας πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 8.000 ευρώ.

Η ασφαλής οδήγηση απαιτεί προσαρμογή στη ροή της κυκλοφορίας και σωστή χρήση των λωρίδων, αποφεύγοντας τόσο τις ακραίες ταχύτητες όσο και την αδικαιολόγητη βραδύτητα.

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Η οδική ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από εκείνους που πατούν υπερβολικά το γκάζι. Εξαρτάται και από όσους κινούνται αδικαιολόγητα αργά, δημιουργώντας εμπόδια στην κυκλοφορία και αναγκάζοντας τους υπόλοιπους οδηγούς να κάνουν απότομα φρεναρίσματα ή επικίνδυνες προσπεράσεις.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν τιμωρεί μόνο την υπερβολική ταχύτητα. Τιμωρεί και τη συμπεριφορά εκείνων που, χωρίς λόγο, παρακωλύουν την κυκλοφορία, ιδιαίτερα στους αυτοκινητόδρομους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

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Η αριστερή λωρίδα δεν είναι λωρίδα… βόλτας

Ένα από τα συχνότερα και πιο εκνευριστικά φαινόμενα στους ελληνικούς δρόμους είναι οι οδηγοί που καταλαμβάνουν την αριστερή λωρίδα με χαμηλή ταχύτητα, χωρίς να προσπερνούν κανένα όχημα.

Η αριστερή λωρίδα προορίζεται για προσπέραση. Δεν αποτελεί λωρίδα μόνιμης κυκλοφορίας, εκτός αν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όταν κάποιος επιμένει να κινείται εκεί αργά, δημιουργεί ουρές, εκνευρισμό και πολλές φορές εξαναγκάζει άλλους οδηγούς να προσπεράσουν από δεξιά ή να κάνουν απότομους ελιγμούς, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος. Ο ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 ημέρες για αδικαιολόγητη χρήση της αριστερής λωρίδας.

Αργή οδήγηση στις λωρίδες επιτάχυνσης: Ένα επικίνδυνο λάθος

Ιδιαίτερα επικίνδυνη θεωρείται και η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο με πολύ χαμηλή ταχύτητα.

Η λωρίδα επιτάχυνσης υπάρχει ακριβώς για να αποκτήσει το όχημα ταχύτητα αντίστοιχη με εκείνη της κυκλοφορίας πριν ενσωματωθεί στο ρεύμα. Όταν ένας οδηγός φρενάρει ή κινείται υπερβολικά αργά, αναγκάζει όσους βρίσκονται ήδη στον αυτοκινητόδρομο να αντιδράσουν αιφνιδιαστικά.

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Εάν η συμπεριφορά αυτή θεωρηθεί ότι παρακωλύει την κυκλοφορία, επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.

Δεν είναι “προσεκτικός” οδηγός όποιος πηγαίνει πολύ αργά

Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι όσο πιο αργά οδηγεί κανείς τόσο πιο ασφαλής είναι.

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Στην πραγματικότητα, ένας οδηγός που κινείται πολύ κάτω από τη φυσιολογική ροή της κυκλοφορίας μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επικίνδυνος με εκείνον που αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα. Η μεγάλη διαφορά ταχύτητας μεταξύ των οχημάτων είναι βασική αιτία συγκρούσεων, ιδιαίτερα σε δρόμους υψηλής ταχύτητας.

Η ασφαλής οδήγηση σημαίνει προσαρμογή στην κυκλοφορία, τήρηση των ορίων και σωστή χρήση των λωρίδων, όχι υπερβολική βραδύτητα.

Οι βαριές ποινές για τους… γρήγορους

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Από την άλλη πλευρά, ο νέος ΚΟΚ αυστηροποιεί σημαντικά τις ποινές για όσους κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες ή επιδεικνύουν επιθετική οδηγική συμπεριφορά.

Ενδεικτικά προβλέπονται:

• Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα έτος για οδήγηση με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα.

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• Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 30 ημέρες για επικίνδυνους ελιγμούς και συνεχείς αλλαγές λωρίδων.

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• Σε περιπτώσεις υποτροπής ή συνδυασμού σοβαρών παραβάσεων, όπως αυτοσχέδιοι αγώνες, επιθετική οδήγηση και υπερβολική ταχύτητα, οι συνολικές κυρώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 8.000 ευρώ, με πολυετή αφαίρεση άδειας οδήγησης.

Το ζητούμενο είναι η σωστή ταχύτητα

Το συμπέρασμα είναι απλό: ούτε το υπερβολικό γκάζι ούτε η αδικαιολόγητα αργή οδήγηση έχουν θέση στους σύγχρονους δρόμους.

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Ο οδηγός οφείλει να κινείται με ταχύτητα που επιτρέπει την ασφαλή ροή της κυκλοφορίας, να χρησιμοποιεί σωστά τις λωρίδες, να μην καταλαμβάνει άσκοπα την αριστερή λωρίδα και να διευκολύνει – όχι να εμποδίζει – την κυκλοφορία.

Γιατί στον δρόμο, η ευγένεια, η πρόβλεψη και η σωστή χρήση της ταχύτητας σώζουν πολύ περισσότερες ζωές από όσο νομίζουμε.