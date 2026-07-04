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Ο Αζεντίν Ουναχί σημείωσε δύο τέρματα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο.

Ο Ασράφ Χακίμι διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, σφραγίζοντας την κυριαρχία των Αφρικανών στο δεύτερο μέρος.

Οι παίκτες του Ουαλίντ Ρεγκραγκί αξιοποίησαν τις αντεπιθέσεις τους, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που δημιούργησαν απέναντι στην καναδική άμυνα.

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Το Μαρόκο «πέταξε» για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, έχοντας σε τρομερή μέρα τον Αζεντίν Ουναχί, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να πετυχαίνει δύο όμορφα γκολ κόντρα στον Καναδά, χαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την μεγάλη νίκη-πρόκριση στην ομάδα του. Το τρίτο γκολ για τους Αφρικανούς το πέτυχε ο Ραχίμι στις καθυστερήσεις.

Το παιχνίδι:

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Ο Καναδάς μπήκε πιο απειλητικά στην αναμέτρηση και μόλις στο 5ο λεπτό άγγιξε το γκολ, όταν ο Ντε Φουγκερόλ έστρωσε με κεφαλιά στον Ντέιβιντ, όμως ο Μπόνο αντέδρασε σωτήρια, αποκρούοντας το σουτ του επιθετικού από δύσκολη γωνία. Λίγο αργότερα, ο Ολουβασέγι βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, αλλά ο Μαροκινός τερματοφύλακας δήλωσε ξανά «παρών» με επέμβαση με το πόδι.

Οι Καναδοί είχαν τον έλεγχο της κατοχής στα πρώτα λεπτά, χωρίς όμως να καταφέρνουν να διασπάσουν αποτελεσματικά την άμυνα του Μαρόκου. Στο 21′ οι Αφρικανοί δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Σαϊμπαρί αποχώρησε τραυματίας, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή του Μαρόκου ήρθε στο 29′, όταν ο Ραχίμι επιχείρησε μακρινό σουτ, το οποίο μπλόκαρε χωρίς δυσκολία ο Κρεπό. Μέχρι την ανάπαυλα κυριάρχησαν οι δυνατές μονομαχίες και οι πολλές διακοπές, με το 0-0 να παραμένει.

Το σκηνικό άλλαξε αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 47′ ο Χακίμι εκτέλεσε έξυπνα φάουλ προς το ημικύκλιο της περιοχής και ο Ουναχί με άψογο πλασέ έγραψε το 1-0 για το Μαρόκο.

Με το προβάδισμα υπέρ του, το Μαρόκο βρήκε περισσότερους χώρους στις αντεπιθέσεις, ενώ ο Καναδάς δυσκολευόταν να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Στο 78′ ο Ντέιβιντ απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ που πέρασε άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Μπουκάναν δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Μπόνο με δυνατό μακρινό σουτ.

Η ομάδα του Ουαλίντ Ρεγκραγκί «κλείδωσε» τη νίκη στο 82′. Ο Μπραχίμ Ντίας οδήγησε την αντεπίθεση από τα δεξιά, πάτησε περιοχή και μοίρασε ιδανικά στον Ουναχί, ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Το «κερασάκι» ήρθε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, με τον Ραχίμι να υπογράφει το τελικό 3-0 της ομάδας του, που «σφράγισε» την πρόκριση του Μαρόκου στους «8» του Μουντιάλ 2026.

Καναδάς: Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουγκερόλ, Μπομπίτο, Λαρέια, Σιγκούρ, Εουστάκιο, Ντέιβιντ, Ολουβασέγι, Μπουκάναν, Άχμεντ.

Μαρόκο: Μπόνο, Χακίμι, Μαζραουί, Ντιόπ, Χαλχάλ, Μπουαντί, Ουναχί, Ελ Αϊναουί, Ελ Χανούς, Σαϊμπαρί, Μπραχίμ Ντίας.