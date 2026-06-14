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Η Βραζιλία μπήκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με το… αριστερό, όχι επειδή έχασε, αλλά επειδή έδειξε πολύ λιγότερα από όσα περίμενε κανείς από την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι. Το Μαρόκο, πειθαρχημένο, γρήγορο και θαρραλέο, πήρε το 1-1 και στο φινάλε άγγιξε ακόμη και τη νίκη.

Η πρεμιέρα της Βραζιλίας στο φετινό Μουντιάλ δεν είχε τη λάμψη που συνήθως συνοδεύει τη «Σελεσάο». Αντίθετα, είχε άγχος, αργές αντιδράσεις και ένα Μαρόκο που μπήκε στο γήπεδο χωρίς κανένα σύμπλεγμα απέναντι σε μία από τις μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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Οι Βορειοαφρικανοί ξεκίνησαν πολύ καλύτερα και προειδοποίησαν νωρίς, με τον Χακίμι να απειλεί μόλις στο 7ο λεπτό. Η υπεροχή τους αποτυπώθηκε στο 21’, όταν ο Ντίαθ βρήκε τον Σαϊμπάρι σε θέση βολής και εκείνος τελείωσε τη φάση με ψύχραιμο, σκαφτό σουτ για το 0-1.

Η Βραζιλία έμοιαζε υπνωτισμένη. Το Μαρόκο συνέχισε να βρίσκει χώρους και να δημιουργεί κινδύνους, με νέες προσπάθειες από Χακίμι και Ντίαθ, όμως η ατομική ποιότητα της «Σελεσάο» χρειάστηκε μία στιγμή για να μιλήσει. Στο 32’, ο Βινίσιους έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα αριστερά και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το γκολ δεν άλλαξε θεαματικά την εικόνα του αγώνα. Η Βραζιλία είχε μία καλή στιγμή με τον Πακετά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όμως ο Μπόνο ήταν σε ετοιμότητα και κράτησε το σκορ ισόπαλο μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Αντσελότι προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμό. Ο Τιάγκο απείλησε στο 52’, αλλά και πάλι ο Μπόνο είχε απάντηση. Όσο περνούσε η ώρα, όμως, το παιχνίδι έχανε ένταση και η Βραζιλία δυσκολευόταν να επιβάλει τον ρυθμό της.

Οι φάσεις των Ραφίνια και Ντανίλο στο φινάλε δεν ήταν αρκετές για να φέρουν την ανατροπή. Αντιθέτως, στις καθυστερήσεις η Βραζιλία χρειάστηκε τον Άλισον, ο οποίος με διπλή επέμβαση απέναντι σε Ελ Αϊναουί και Αμαϊμουνί κράτησε το 1-1 και απέτρεψε μία ακόμη πιο οδυνηρή πρεμιέρα για τη «Σελεσάο».

Για το Μαρόκο, η ισοπαλία είχε χαρακτήρα δήλωσης. Για τη Βραζιλία, ήταν ένα πρώτο καμπανάκι: το όνομα και η φανέλα δεν αρκούν, ειδικά σε ένα Μουντιάλ όπου οι αποστάσεις μικραίνουν και οι «μικρομεσαίοι» δεν φοβούνται πλέον τους παραδοσιακά μεγάλους.

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Οι συνθέσεις

Βραζιλία: Άλισον – Ιμπάνιες (46’ Ντανίλο), Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Σάντος – Κασεμίρο (46’ Φαμπίνιο), Γκιμαράες (80’ Ντανίλο Σάντος) – Ραφίνια, Πακετά (61’ Λουίς Ενρίκε), Βινίσιους – Τιάγκο (61’ Κούνια)

Μαρόκο: Μπόνο – Χακίμι, Ντιοπ, Ριάντ, Μαζραουί (80’ Σαλάχ-Αντίν) – Μπουαντί, Ελ Αϊναουί – Ντίαθ (64’ Ταλμπί), Ουναΐ (64’ Ελ Μουραμπέτ), Ελ Κανούς (80’ Αμαϊμουνί) – Σαϊμπάρι (89’ Ραχίμι)

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