Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 - Όμιλος Ι - Νορβηγία εναντίον Σενεγάλης - Στάδιο Νέας Υόρκης/Νιου Τζέρσεϊ, Ίστ Ράδερφορντ, Νιου Τζέρσεϊ, ΗΠΑ - 22 Ιουνίου 2026 Ο προπονητής της Νορβηγίας Στάλε Σόλμπακεν, ο Έρλινγκ Χάαλαντ και οι συμπαίκτες του εκτελούν τον παραδοσιακό εορτασμό των Βίκινγκς για τους οπαδούς τους μετά τον αγώνα REUTERS/Mike Segar

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Νορβηγοί φίλαθλοι στο Μουντιάλ του 2026 έχουν καθιερώσει το ρυθμικό τελετουργικό «Viking Row», μιμούμενοι συγχρονισμένα την κίνηση των κωπηλατών στα πλοία των Βίκινγκς.

Οι παίκτες της ομάδας συμμετέχουν ενεργά στο τελετουργικό μαζί με τους φιλάθλους, ενισχύοντας την εικόνα ομοψυχίας που χαρακτηρίζει τις κερκίδες.

Το σύνθημα συνδέεται ιστορικά με τον εξερευνητή Λέιφ Έρικσον και το βασιλικό ρητό «Alt for Norge», το οποίο υπήρξε σύμβολο εθνικής αντίστασης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Μουντιάλ του 2026 έχει ήδη βρει το δικό του σήμα κατατεθέν στις κερκίδες, και αυτό δεν είναι άλλο από την εντυπωσιακή «Viking Row» (Κωπηλασία των Βίκινγκς) των Νορβηγών οπαδών. Καθώς χιλιάδες υποστηρικτές της Νορβηγίας κάθονται στις κερκίδες, αλλά και σε μετρό, κυλιόμενες σκάλες και πλατείες της Βόρειας Αμερικής, μιμούνται ρυθμικά την κίνηση των κωπηλατών φωνάζοντας «Ro!» (δηλαδή…τράβα κουπί!), ένα παγκόσμιο κύμα ενθουσιασμού κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πίσω όμως από αυτό το εντυπωσιακό οπαδικό τελετουργικό, κρύβεται μια ιστορία γεμάτη συγκίνηση, εθνική περηφάνια και βαθιές ιστορικές αναφορές.

Advertisement

Advertisement

Ιστορική επιστροφή μετά από 28 χρόνια

Για τη Νορβηγία, το Μουντιάλ 2026 ισοδυναμεί με …ποδοσφαιρική λύτρωση μετά από 28 χρόνια απουσίας από την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, καθώς η τελευταία τους συμμετοχή χρονολογείται στο μακρινό 1998. Η έκρηξη πάθους των φιλάθλων αντανακλά αυτή ακριβώς την πολυετή αναμονή.

Μάλιστα, η τρέλα του «Ro!» έχει παρασύρει και τους ίδιους τους παίκτες: μετά τη σπουδαία νίκη τους επί της Σενεγάλης που τους χάρισε την πρόκριση στα νοκ-άουτ, αστέρες όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο αρχηγός Μάρτιν Έντεγκααρντ έγιναν ένα με τον κόσμο, κάθισαν στο χορτάρι και «κωπηλάτησαν» μαζί τους.

Τρεις στιγμές Ιστορίας πίσω από το σύνθημα

Αν και το τελετουργικό μοιάζει με μια αυθόρμητη σύγχρονη τάση, είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την ιστορική ταυτότητα της Νορβηγίας. Συνδέεται με τρία ορόσημα:

Η κληρονομιά των Longships (Τα πλοία των Βίκινγκς): Η κίνηση αποτελεί αναπαράσταση των πληρωμάτων στα θρυλικά πολεμικά πλοία των Βίκινγκς. Η συγχρονισμένη κωπηλασία ήταν τότε ζήτημα επιβίωσης και ισχύος στους άγριους ωκεανούς. Με έναν τυμπανιστή να δίνει τον ρυθμό, όπως ακριβώς και σήμερα στην κερκίδα, με το «Ro!» εξασφάλιζε την απόλυτη ενότητα και ομοψυχία: όλοι βρίσκονται στο ίδιο σκάφος και κωπηλατούν για τον ίδιο σκοπό.

Η «απάντηση» στον Κολόμβο έχει ονοματεπώνυμο – Λέιφ Έρικσον: Το σύνθημα συνοδεύει ηχητικά το τραγούδι Vikingblod («Αίμα των Βίκινγκς»), το οποίο περιέχει μια «παιχνιδιάρικη» ιστορική αναφορά. Οι στίχοι υπενθυμίζουν ότι ο Νορβηγός θαλασσοπόρος Λέιφ Έρικσον έφτασε στη Βόρεια Αμερική (Νέα Γη) γύρω στο 1000 μ.Χ., περίπου 500 χρόνια πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο! Καθώς το Μουντιάλ διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, οι Νορβηγοί αστειεύονται ότι «επέστρεψαν στην ήπειρο που ανακάλυψαν πρώτοι».

Το σύνθημα της Αντίστασης («Alt for Norge»): Το γενικότερο μότο των οπαδών και της ομάδας είναι το «Alt for Norge» (Όλα για τη Νορβηγία). Πρόκειται για το επίσημο βασιλικό ρητό της χώρας, το οποίο απέκτησε εμβληματικό χαρακτήρα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν η ναζιστική Γερμανία κατέλαβε τη Νορβηγία, το ρητό αυτό έγινε το απόλυτο σύμβολο της εθνικής ενότητας, της ταυτότητας και της σθεναρής αντίστασης του νορβηγικού λαού.

Κάπως έτσι, όπως ακριβώς συνέβη με το περίφημο «Thunderclap» της Ισλανδίας το 2016, η Νορβηγία και το «Ro!» χαρίζουν στο Μουντιάλ 2026 την πιο εμβληματική και πολιτισμικά πλούσια εικόνα του.