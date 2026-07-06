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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση σημειώνοντας δύο γκολ, φτάνοντας συνολικά τα επτά τέρματα στη διοργάνωση μέχρι στιγμής.

Στα αποδυτήρια της ομάδας βρέθηκε η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα της Νορβηγίας, η οποία συνεχάρη προσωπικά τους ποδοσφαιριστές για την ιστορική πρόκριση της χώρας.

Η παρουσία της πριγκίπισσας, η οποία είναι επόμενη στη σειρά διαδοχής του θρόνου, προκάλεσε έντονη συζήτηση λόγω της εγκάρδιας αγκαλιάς της στον ημίγυμνο επιθετικό.

Η Νορβηγία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στον επερχόμενο προημιτελικό αγώνα που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Μαϊάμι.

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Η πρόκριση της Νορβηγίας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA πανηγυρίστηκε με έντονο τρόπο στα αποδυτήρια της ομάδας, όμως μια ιδιαίτερη στιγμή ήταν αυτή που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα.

Μετά τη νίκη με 2-1 επί της Βραζιλίας στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, δεχόταν τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του όταν στα αποδυτήρια βρέθηκε η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα της Νορβηγίας. Ο επιθετικός είχε ήδη βγάλει τη φανέλα του, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε την πριγκίπισσα να τον αγκαλιάσει θερμά, με τη συγκεκριμένη εικόνα να γίνεται γρήγορα θέμα συζήτησης.

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Η πριγκίπισσα, συνοδευόμενη από τον αδελφό της, πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, χαιρέτησε προσωπικά όλους τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας και τους συνεχάρη για την ιστορική πρόκριση. Ωστόσο, η εγκάρδια αγκαλιά στον ημίγυμνο σταρ της ομάδας ήταν εκείνη που ξεχώρισε περισσότερο.

Η παρουσία της Ίνγκριντ Αλεξάνδρα είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η επόμενη στη σειρά διαδοχής του νορβηγικού θρόνου. Η εμφάνισή της στο τουρνουά έγινε αρχικά στη νίκη της Νορβηγίας επί της Σενεγάλης για τη φάση των ομίλων, αντικαθιστώντας τον πατέρα της, πρίγκιπα Χάακον, ο οποίος δεν ταξίδεψε λόγω της επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε η σύζυγός του, πριγκίπισσα Μέττε-Μάριτ.

🇳🇴 Norway's future queen, Princess Ingrid Alexandra, met the national team after their historic win over Brazil.



A royal seal of approval.



Writer: Daniyalpic.twitter.com/6XW1kR3YQ7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 6, 2026

Η παρουσία της αποδείχθηκε γούρικη για τη Νορβηγία, η οποία επικράτησε του Ιράκ με 4-1 και της Σενεγάλης με 3-2, με τον Χάαλαντ να σημειώνει συνολικά τέσσερα γκολ στα δύο παιχνίδια και να οδηγεί την ομάδα του στην πρόκριση στη φάση των «32», στην πρώτη συμμετοχή της χώρας σε Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια.

Απέναντι στη Βραζιλία, ο Νορβηγός επιθετικός συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του, πετυχαίνοντας ακόμη δύο τέρματα. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του τερματοφύλακα Νίλαντ, ο οποίος μεταξύ άλλων απέκρουσε πέναλτι του Γκιμαράες στο 14ο λεπτό. Με τα δύο γκολ του, ο Χάαλαντ έφτασε τα επτά στο τουρνουά, ισοφαρίζοντας τον Λιονέλ Μέσι και τον Κιλιάν Εμπαπέ στην κορυφή των σκόρερ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χάαλαντ δήλωσε: «Έτσι πάνε συνήθως τα πράγματα. Αν μου δοθούν μια-δυο ευκαιρίες, συνήθως καταλήγουν σε γκολ».

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Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν ξέρω πώς το κάνω, αλλά έτσι το κάνω, οπότε το θέμα είναι να παραμένω συγκεντρωμένος. Λέω στον εαυτό μου ότι η ευκαιρία θα έρθει, και τότε συνήθως καταλαβαίνω αμέσως αν δεν σκοράρω. Αρχίζω να το συνειδητοποιώ τώρα, νομίζω, ότι είναι δώρο από τον Θεό το γεγονός ότι η μπάλα καταλήγει τέλεια στα δίχτυα, ακριβώς κάτω από το οριζόντιο δοκάρι και τέτοια. Είναι λοιπόν τρελό».

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ συμπλήρωσε επίσης: «Απλά συνεχίσαμε να πιέζουμε στη διάρκεια του αγώνα την αντίπαλο σε όλο το γήπεδο, ειδικά στο κομμάτι της επίθεσής μας. Ελπίζω ότι όλοι οι νέοι ποδοσφαιριστές της χώρας που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη – ελπίζω ότι όταν μεγαλώσετε λίγο, θα δείτε ότι το να παίζετε για τη Νορβηγία θα είναι το πιο περήφανο πράγμα που θα κάνετε ποτέ σε ολόκληρη τη ζωή σας».

Πλέον, η Νορβηγία στρέφει την προσοχή της στον προημιτελικό του Σαββάτου στο Μαϊάμι, όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία εξασφάλισε την πρόκριση μετά τη νίκη της με 3-2 επί του Μεξικού.

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Με πληροφορίες από dailymail.com