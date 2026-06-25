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Αν η Νορβηγία περάσει στα νοκ-άουτ, οι γεωλόγοι προβλέπουν ότι η χώρα θα μετατοπιστεί μερικά μίλια πιο δυτικά από το πολύ κουπί. Ro!

Η επιστροφή της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026 μετά από 28 ολόκληρα χρόνια αναμονής δεν έφερε απλώς ενθουσιασμό, αλλά ξύπνησε το αρχέγονο, ακράτητο ένστικτο των Βίκινγκς. Το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από αμέτρητα βίντεο της απόλυτης τρέλας που ακούει στο όνομα “Viking Row”. Ο κανόνας είναι απλός: κάθεσαι όπου βρεις, κάνεις συγχρονισμένα τη χαρακτηριστική κίνηση του κουπιού και ουρλιάζεις ρυθμικά «Ro!» (που στα νορβηγικά σημαίνει, κυριολεκτικά, «Κωπηλάτησε – τράβα κουπί!»).

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Το φαινόμενο έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και έχει εξαπλωθεί παντού:

Φίλαθλοι κάθονται στα πατώματα των μετρό, σε κυλιόμενες σκάλες εμπορικών κέντρων και στα σκαλιά της Times Square, μετατρέποντας το τσιμέντο σε φανταστική θάλασσα.

Γραφεία αδειάζουν, δάσκαλοι και μαθητές παρατάνε τα μαθήματα, και corporate στελέχη κάνουν back-to-back «κωπηλασία» αντί για meetings.

Γιατροί και νοσηλευτές κάνουν ένα διάλειμμα από τις εφημερίες για να δώσουν τον ρυθμό, αποδεικνύοντας ότι το «Ro» είναι η καλύτερη θεραπεία.

Ακόμα και η νορβηγική Βουλή διέκοψε επίσημα τη συνεδρίασή της, με τους βουλευτές όλων των παρατάξεων να κάθονται στα έδρανα και να τραβάνε κουπί σε μια σπάνια επίδειξη διακομματικής… τρέλας!



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