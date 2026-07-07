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Ο Γάλλος αρχηγός απάντησε δημόσια στην πολιτικό, χαρακτηρίζοντας τη στάση της αξιοθρήνητη και καταδικάζοντας τη ρητορική μίσους.

Η Αμαρίγια ζήτησε συγγνώμη για τις προσβολές της, απαιτώντας ωστόσο η ίδια συγγνώμη από τον ποδοσφαιριστή με το επιχείρημα της έμφυλης βίας.

Η κυβέρνηση της Παραγουάης αποδοκίμασε τις δηλώσεις της γερουσιαστού, τονίζοντας ότι αποτελούν προσωπικές απόψεις που δεν εκφράζουν τη χώρα.

Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταδίκασε το περιστατικό ως απαράδεκτο και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προβεί σε νομικές ενέργειες.

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Η νίκη της Γαλλίας επί της Παραγουάης με 1-0 στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία ως ένα σκληρό, νευρικό, αλλά καθαρά ποδοσφαιρικό ματς. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε με πέναλτι το γκολ που έστειλε τους «τρικολόρ» στα προημιτελικά, όμως το τρίτο ημίχρονο μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου και πήρε άσχημη τροπή.

Το ρατσιστικό ξέσπασμα μετά τον αποκλεισμό

Η γερουσιαστής της Παραγουάης Σελέστε Αμαρίγια, πολιτικός του Φιλελεύθερου Ριζοσπαστικού Κόμματος, προχώρησε σε σειρά προσβλητικών και ρατσιστικών σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα εναντίον του Εμπαπέ, στοχοποιώντας την καταγωγή και την προσωπικότητά του. Οι αναφορές της προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή, καθώς ξέφυγαν πλήρως από την αθλητική αντιπαράθεση και πέρασαν στη χυδαιότητα και τον ρατσισμό.

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Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Η σκληρή απάντηση του Εμπαπέ

Ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση. Με δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε την Αμαρίγια «αξιοθρήνητη» και «ανάξια» της θέσης της, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν εκπροσωπεί την Παραγουάη, μια χώρα που – όπως σημείωσε – έδειξε πάθος και τιμή στη διοργάνωση. Ο Εμπαπέ υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψει σε τέτοιες φωνές να διαδίδουν μίσος και ρατσισμό στον κόσμο.

Η πολιτικός ζητά και συγγνώμη

Η συνέχεια όμως ήταν ακόμη πιο προκλητική. Παρότι η ίδια παραδέχθηκε ότι μετάνιωσε για τις προσβολές που χρησιμοποίησε, απαίτησε από τον Εμπαπέ να της ζητήσει συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο της απάντησε. Σε ανοιχτή επιστολή της υποστήριξε ότι ο Γάλλος ποδοσφαιριστής άσκησε, όπως ισχυρίστηκε, «έμφυλη βία» εναντίον της, επειδή την έκρινε ως γυναίκα και ως εκλεγμένη πολιτικό. Μάλιστα, απείλησε με νομικές ενέργειες αν δεν ανακαλέσει.

Η Παραγουάη κράτησε αποστάσεις

Η κυβέρνηση της Παραγουάης αποδοκίμασε τις δηλώσεις της γερουσιαστού, εκφράζοντας λύπη και καταδίκη για όσα ειπώθηκαν. Τόνισε ότι πρόκειται για προσωπικές απόψεις μέλους της νομοθετικής εξουσίας και ότι δεν εκφράζουν ούτε την κυβέρνηση ούτε τον λαό της Παραγουάης. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Παρέμβαση και από τη Γαλλική Ομοσπονδία

Στο πλευρό του Εμπαπέ στάθηκε και η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία χαρακτήρισε τις δηλώσεις «απολύτως αποκρουστικές και απαράδεκτες» και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στις αρμόδιες αρχές για πιθανές νομικές ενέργειες. Η Ομοσπονδία υπογράμμισε ότι όταν προσβάλλονται οι παίκτες της Εθνικής Γαλλίας, προσβάλλεται η ίδια η χώρα που εκπροσωπούν.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

Όταν το ποδόσφαιρο ξεσκεπάζει κάτι βαθύτερο

Το περιστατικό δεν είναι απλώς μια ακόμη ένταση μετά από έναν αγώνα υψηλής πίεσης. Είναι υπενθύμιση ότι ο ρατσισμός εξακολουθεί να βρίσκει χώρο ακόμη και στις μεγαλύτερες γιορτές του αθλητισμού. Ο Εμπαπέ μπορεί να κρίθηκε για μια χειρονομία, μια δήλωση ή τη συμπεριφορά του μετά το ματς. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Όμως κανείς δεν έχει δικαίωμα να απαντά με ρατσιστικές επιθέσεις.

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Και εδώ βρίσκεται η ουσία: άλλο η κριτική σε έναν αθλητή και άλλο η στοχοποίηση της καταγωγής του. Η Παραγουάη έκανε μια αξιόλογη πορεία στο Μουντιάλ. Μια εκλεγμένη πολιτικός, όμως, κινδύνευσε να σβήσει την εικόνα αυτής της προσπάθειας πίσω από λέξεις που δεν έχουν θέση ούτε στα γήπεδα ούτε στην πολιτική.