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Η διαμάχη ξεκίνησε όταν η πολιτικός εξαπέλυσε ρατσιστικές επιθέσεις κατά του Γάλλου επιθετικού, ο οποίος απάντησε χαρακτηρίζοντάς την ανάξια της θέσης της.

Παρά την καταδίκη από την κυβέρνηση της Παραγουάης και τη δικαστική έρευνα που διεξάγεται στη Γαλλία, η Αμαρίγια αρνείται να ανακαλέσει τις δηλώσεις της.

Η ίδια κατηγορεί τον ποδοσφαιριστή για έμφυλη βία, απειλώντας τον με νομικές ενέργειες, ενώ υποστηρίζει ότι οι πράξεις της αποσκοπούσαν στην υπεράσπιση της χώρας της.

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Συνέχεια στην κόντρα που ξεκίνησε η ίδια με τη Γαλλία και τον Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε η Γερουσιαστής από την Παραγουάη, Σελέστε Αμαρίγια, με αφορμή τον αποκλεισμό των τρικολόρ από την Ισπανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Αυτή τη φορά, μάλιστα, η Αμαρίγια έδωσε έναν στιλιστικό τόνο στη διαμάχη με τη Γαλλία καθώς εμφανίστηκε για συνεδρίαση της Γερουσία της Παραγουάης ντυμένη «Ισπανία».

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Και για όσους δεν έπιασαν το υπονοούμενο από τα χρώματα των ρούχων αλλά και του δαχτυλιδιού που είχε επιλέξει, η Σελέστε έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης της: «Σιωπή».

🇪🇸CELESTE AMARILLA CELEBRA LA CAÍDA DE FRANCIA CON UN LOOK INSPIRADO EN ESPAÑA: “LLEGÓ EL KARMA”, DICE



🗣️La senadora nacional, Celeste Amarilla, llegó hoy al Congreso con un atuendo inspirado en España, tras la victoria de la selección española ante Francia y la eliminación del… pic.twitter.com/nIDgLvpXVr — Radio 780 AM (@780AM) July 15, 2026

Επειδή, όμως, η ίδια – όπως απέδειξε το προηγούμενο διάστημα – δεν κρατά το στόμα της κλειστό, η Αμαρίγια έκανε και δηλώσεις για το ματς Ισπανία-Γαλλία και είπε για την ήττα των τρικολόρ «ήρθε το κάρμα σας».

Η ρατσιστική επίθεση

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά τη νίκη της Γαλλίας επί της Παραγουάης με 1-0 στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αμαρίγια, μέλος της αντιπολίτευσης στη Γερουσία της Παραγουάης, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Γάλλου επιθετικού, χαρακτηρίζοντάς τον «αποικιοκρατημένο Καμερουνέζο, που προσποιείται τον Γάλλο, αγανακτισμένο, νεόπλουτο, αλαζόνα και άσχημο».

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Παράλληλα, τον περιέγραψε ως «ηλίθιο που δεν έχει μάθει καν να γράφει», προσθέτοντας: «Αντί για μητρικό γάλα, θήλαζε καρύδες, και το πιο μορφωμένο πράγμα που έχει ακούσει ποτέ είναι χιμπατζήδες».

Η απάντηση του Μπαπέ

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας αντέδρασε έντονα στα σχόλια της Παραγουανής πολιτικού, χαρακτηρίζοντάς την «μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα, ανάξια της θέσης της».

«Μέσω της απερισκεψίας και του κραυγαλέου ρατσισμού σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει το ταξίδι και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόνο και μόνο για να αντικατασταθούν από μια ανίκανη γυναίκα που δίνει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της», ανέφερε ο Μπαπέ.

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Στη συνέχεια, η Σελέστε Αμαρίγια πέρασε στην αντεπίθεση μέσω ανοιχτής επιστολής προς τον Κιλιάν Μπαπέ. Αν και είπε ότι έχει μετανιώσει «που χρησιμοποίησα τις ίδιες προσβολές που κι εγώ η ίδια δέχομαι επειδή είμαι μιγάδα και Λατινοαμερικανή», ωστόσο απαίτησε συγγνώμη από τον Γάλλο ποδοσφαιριστή για τους χαρακτηρισμούς του.

Η ίδια απείλησε τον Εμπαπέ με «νομικές ενέργειες για έμφυλη βία», τονίζοντας ότι το πρόβλημά της δεν είναι η Γαλλία, αλλά η «αλαζονεία και η περιφρόνηση» που, όπως υποστηρίζει, έδειξε ο ποδοσφαιριστής.

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Η Αμαρίγια αναφέρθηκε σε δήλωση του Μπαπέ ότι «αν πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας στα σκ@@@, θα το κάνουμε», υποστηρίζοντας: «Δεν είμαστε χαζοί. Καταλάβαμε πολύ καλά ότι τα “σκ@@@” ήταν η ομάδα της Παραγουάης, δηλαδή εμείς όλοι».

After facing backlash for a series of racist posts about Kylian Mbappé, Paraguayan Senator Celeste Amarilla doubled down during a speech before the Senate on Wednesday, calling the French captain a "son of a b****" while defending her comments. pic.twitter.com/QAhNWtMmOy — CBS News (@CBSNews) July 8, 2026

«Είμαι γερουσιάστρια και δεν γνωρίζω αν αντιλαμβάνεσαι τη σημασία του αξιώματός μου. Ποιος είσαι εσύ ώστε να με αποκαλείς ανάξια ή αξιοκαταφρόνητη, ενώ δεν με γνωρίζεις καν; Πρόκειται για καθαρή και σκληρή έμφυλη βία. Πολιτική βία εναντίον μιας γυναίκας που έφτασε στη θέση της μέσω της λαϊκής ψήφου», έγραψε.

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«Ακριβώς επειδή με περιφρονείς επειδή είμαι γυναίκα, δεν επιτίθεσαι στο χρώμα μου, ούτε στις προσωπικές μου προτιμήσεις. Επιτίθεσαι στην ιδιότητά μου ως γυναίκας και στην πολιτική μου θέση. Ανακάλεσε όσα είπες, τίμησε τη γαλλική σου ιδιότητα του πολίτη και ζήτησέ μου συγγνώμη. Διαφορετικά, θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες για έμφυλη βία», πρόσθεσε.

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Παρά, όμως, την οργισμένη απάντηση του Γάλλου επιθετικού, την καταδίκη της από την κυβέρνηση της Παραγουάης, και την έρευνα που ξεκίνησε η γαλλική δικαιοσύνη, η Αμαρίγια συνέχισε τις επιθέσεις φτάνοντας στο σημείο να βρίσει τον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

«Όταν ο Ορλάντο Γκιλ (σ.σ. ο τερματοφύλακας της Παραγουάης), ένας νεαρός ο οποίος πιθανότατα βρέθηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, ο οποίος πιθανότατα για πρώτη φορά αντιμετώπιζε Ευρωπαίους, ο οποίος έπαιζε μπροστά σε όλο τον κόσμο, έδωσε το χέρι με όλη την ταπεινότητα ενός Παραγουανού και εκείνος ο πουτ@@@ς γιος (σ.σ. ο Εμπαπέ) αρνήθηκε να του δώσει το δικό του και του φώναξε στα μούτρα» είπε η Αμαρίγια μιλώντας στη Γερουσία.

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«Αυτό δεν είναι γαλλικό. Ένας Γάλλος δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Η Γαλλία είναι ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ, ο Ρενέ Ντεκάρτ, ο Μοντεσκιέ, ο Βίκτορ Ουγκό, η Σιμόν Ντε Μποβουάρ, η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» συμπλήρωσε η Παραγουανή πολιτικός.

Αν και σύμφωνα με γαλλική εφημερίδα «L’Équipe», η Αμαρίγια αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους και πρόστιμο ύψους 45.000 ευρώ, η ίδια όχι μόνο έδειξε να αδιαφορεί γι’ αυτό αλλά έκανε και επίθεση τόσο στον Γάλλο επιθετικό όσο και στη γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

«Τι ξέρει ο Εμπαπέ για μένα; Δεν ξέρει καν που είναι η Παραγουάη, ακόμα ψάχνει τον χάρτη να την βρει. Βέβαια και προσβλήθηκα και έχω βάσιμο λόγο να υποβάλω μήνυση κατά του Εμπαπέ» είπε σε δηλώσεις της η Αμαρίγια.

Απευθυνόμενη στη συνέχεια προς τη γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου είπε στους ίδιους υψηλούς τόνους «έχω να τους πω βρείτε δικηγόρο. Δεν έχετε καμία βάση για να με μηνύσετε. Πότε μίλησα εγώ για την ομοσπονδία; Πότε μίλησα εγώ για τη Γαλλία».

Η ίδια τοποθετήθηκε και κατά της κυβέρνησης της Παραγουάης που καταδίκασε τις δηλώσεις της για τον Εμπαπέ, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν οφείλω καμία συγγνώμη στην Παραγουάη, το έκανα για την Παραγουάη».