Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ισπανία επικράτησε της Γαλλίας με 2-0 στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, επιδεικνύοντας αγωνιστική ανωτερότητα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν την κυριαρχία των Ισπανών και άσκησαν έντονη κριτική στην κακή εμφάνιση της εθνικής ομάδας τους.

Ο αρχηγός της Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, χαρακτήρισε την απόδοση της ομάδας του πρόχειρη και ανέλαβε την ευθύνη για τον αποκλεισμό.

Οι αναλυτές επισήμαναν ότι η γαλλική ομάδα δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην ένταση και την ποιότητα των αντιπάλων της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η κυριαρχία της Ισπανίας απέναντι στη Γαλλία στον 1ο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, δεν πέρασε απαρατήρητη από τα γαλλικά ΜΜΕ, που αποθέωσαν τους αντιπάλους και άσκησαν έντονη κριτική στους «μπλε».

Η ήττα της Γαλλίας με 2-0 από την Ισπανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 προκάλεσε έντονο προβληματισμό στη χώρα, με τα μεγαλύτερα γαλλικά αθλητικά Μέσα να αναγνωρίζουν την ανωτερότητα της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε και να ασκούν σκληρή κριτική στην εικόνα των «τρικολόρ».

Advertisement

Advertisement

Τι έγραψαν L’Équipe, Foot Mercato, RMC Sport, Le Parisien

Η L’Équipe υπογράμμισε πως η Γαλλία δεν κατάφερε ποτέ να μπει ουσιαστικά στον αγώνα, τονίζοντας ότι η Ισπανία κυριάρχησε τακτικά και αγωνιστικά από την αρχή μέχρι το τέλος, φτάνοντας απολύτως δίκαια στην πρόκριση για τον τελικό.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Foot Mercato, το οποίο έκανε λόγο για απόλυτη κυριαρχία των Ισπανών απέναντι σε μια απογοητευτική Γαλλία. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός πως οι «μπλε» δεν έχουν καταφέρει να αποκλείσουν την Ισπανία σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2006, ενώ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ως το τέλος του ονείρου για την κατάκτηση του τρίτου αστεριού, στο τελευταίο Μουντιάλ του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Αυστηρό ήταν και το σχόλιο του RMC Sport, το οποίο έκανε λόγο για μια Γαλλία που «δεν βρήκε ποτέ λύσεις» απέναντι στην ποιότητα και την ένταση της Ισπανίας, επισημαίνοντας πως οι «μπλε» ηττήθηκαν κατά κράτος στη μάχη του κέντρου και δεν μπόρεσαν να περιορίσουν τον ρυθμό που επέβαλαν οι αντίπαλοί τους.

Ανάλογη ήταν και η προσέγγιση του Le Parisien, που στάθηκε στη μεγάλη απογοήτευση των Γάλλων φιλάθλων και στην αδυναμία της ομάδας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ημιτελικού απέναντι σε μια Ισπανία που εμφανίστηκε πιο ώριμη, πιο δημιουργική και πιο αποτελεσματική σε κάθε σημείο του αγώνα.

Την απογοήτευση εξέφρασε και ο αρχηγός της ομάδας, Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος χαρακτήρισε την εμφάνιση της Γαλλίας «πρόχειρη» και παραδέχθηκε ότι η ομάδα του απέτυχε τόσο τακτικά όσο και αγωνιστικά απέναντι σε έναν ανώτερο αντίπαλο, αναλαμβάνοντας παράλληλα το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί ως αρχηγός.