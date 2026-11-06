Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο σχεδιασμός της Ευρωλίγκας για την επόμενη σεζόν φαίνεται πως περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, με τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το «Sportklub», να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ιδιαίτερα ενδιαφέροντος σεναρίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το σέρβικο δημοσίευμα, ο Δικέφαλος συγκαταλέγεται στις τέσσερις ομάδες που έχουν επιλεγεί για το νέο καθεστώς μόνιμης συμμετοχής, μαζί με την Dubai BC, την Παρί και τη Βαλένθια. Το ίδιο δημοσίευμα κάνει λόγο για σημαντικές οικονομικές απαιτήσεις, ενώ παρουσιάζει ως αβέβαιο το μέλλον της Παρτίζαν στη διοργάνωση.

Advertisement

Advertisement

Χαρακτηριστικά, οι Σέρβοι αναφέρουν:

«Έχει ήδη αποφασιστεί ότι οι νέες ομάδες που θα γίνουν franchises στη EuroLeague θα είναι η Ντουμπάι, η Παρί, η Βαλένθια και ο ΠΑΟΚ. Αυτές οι ομάδες είναι έτοιμες να δαπανήσουν πολλά χρήματα το προσεχές διάστημα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μόνιμη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, με το όνομα της Παρτίζαν να αναφέρεται όλο και λιγότερο στις σχετικές συζητήσεις.

Το ποσό που χρειάζεται να καταβάλει η Παρτίζαν ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα χρειαστεί να δώσει ολόκληρο το ποσό αμέσως, ωστόσο η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέσα στο φθινόπωρο και θα ανέρχεται στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ».