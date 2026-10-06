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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή.

Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.

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Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και τα αρχηγικά στελέχη. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυρανθρώπους». Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)