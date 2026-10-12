Στα δικαστήρια της πρώην σχολής ευελπίδων οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος του δημοσίου, προκειμένου να απολογηθούν Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης απολογήθηκε στην ανακρίτρια αρνούμενος τις κατηγορίες περί απάτης και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές εταιρειών.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είχε εμπλοκή στη λογιστική διαχείριση των επιχειρήσεων, μεταθέτοντας την ευθύνη των οικονομικών υποχρεώσεων στους αρμόδιους λογιστές.

Η σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι ο ρόλος της στις επιχειρήσεις περιοριζόταν αποκλειστικά σε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης των πελατών.

Οι κατηγορούμενοι λογιστές υποστήριξαν ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός και αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή δόλια συμπεριφορά.

Ορισμένοι λογιστές ισχυρίστηκαν ότι ζητούσαν επίμονα τα απαραίτητα έγγραφα από τη διοίκηση των εταιρειών για την ορθή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοί τους, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του αποδίδεται από τις Αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, ωστόσο και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του Καμπούρη υποστήριξε ότι η διόγκωση των εταιρικών χρεών προς τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο οφείλεται σε λογιστικό λάθος.

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Μαραθώνιες απολογίες

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας περίπου στις 13:30, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για σχεδόν τρεις ώρες και αρνήθηκε την εμπλοκή του.

Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του, αρνείται τις κατηγορίες και έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη.

«Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, ή πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φίλιππος Καμπούρης.

«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω», προσέθεσε.

Μετά τον Φίλιππο Καμπούρη, απολογήθηκε για περίπου μία ώρα η σύζυγός του και σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις «περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους οι λογιστές

Τρεις κατηγορούμενοι λογιστές που κλήθηκαν πρώτοι να απολογηθούν το πρωί της Κυριακής (11/10), φαίνεται να δήλωσαν πως έκαναν την δουλειά τους βάση της εντολής που είχαν και ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός.

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«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει», είπε ένας εκ των λογιστών. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν προκύπτει από τη δικογραφία πως «το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών. Επιπροσθέτως.. η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.. Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;».

Έτερος εκ των λογιστών που απολογήθηκαν είπε ότι το γραφείο του «επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να “απειλήσουμε” ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε και την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».

Στο επίκεντρο ο 59χρονος οδηγός delivery με το παρατσούκλι «Κωλοτούμπας»

Σημαντικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι ένας 59χρονος οδηγός delivery, γνωστός με το παρατσούκλι «Κωλοτούμπας», ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, φέρεται να διαχειριζόταν 13 εικονικές εταιρείες. Παράλληλα, εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές που παρουσίαζε ο Φίλιππος Καμπούρης.

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Ο ίδιος υποστήριξε ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Καμπούρη και ότι δέχθηκε πρόταση να εργαστεί στις εταιρείες του, καθώς αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εύρεση σταθερής εργασίας. Όπως ανέφερε, γνώριζε τις εταιρείες στις οποίες εργαζόταν και λάμβανε κανονικά τον μισθό του, ωστόσο αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε άλλη γνώση ή εμπλοκή στα διοικητικά και φορολογικά ζητήματα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση και τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος νομικού προσώπου για ποσά άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και τη συνέργεια σε απάτη αντίστοιχου ύψους.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, επίσης, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ’ επάγγελμα, καθώς και η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών. Η ποινική μεταχείριση των εμπλεκομένων διαφοροποιείται ανάλογα με τις κατηγορίες που αποδίδονται στον καθένα.

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(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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