Στα δικαστήρια της πρώην σχολής ευελπίδων οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος του δημοσίου, προκειμένου να απολογηθούν Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι έντεκα συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ παρουσιάζονται στα δικαστήρια, μεταθέτοντας ο ένας στον άλλον τις ευθύνες για τις παράνομες πράξεις.

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι για απάτη, ενώ ανέθεσαν τη διαχείριση σε λογιστές.

Οι κατηγορούμενοι λογιστές απέρριψαν τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, ισχυριζόμενοι ότι εκτελούσαν απλώς τα επαγγελματικά τους καθήκοντα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Ένας από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους αναμένεται να υποστηρίξει ότι εργαζόταν ως υπάλληλος στις εταιρείες, χωρίς να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της φορολογικής διαχείρισης.

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Με αλληλομετατόπιση ευθυνών συνεχίζονται οι απολογίες των 11 συλληφθέντων για την υπόθεση της απάτης στον ΕΦΚΑ, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Αρνείται το κατηγορητήριο το ζεύγος Καμπούρη

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για τις εικονικές εταιρείες και τη μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και όχι για απάτη. Παράλληλα, φέρονται να υποστήριξαν ότι τη λογιστική και φορολογική διαχείριση των επιχειρήσεων είχαν αναλάβει οι αρμόδιοι λογιστές.

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«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιρειών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών», φέρεται να ανέφερε ο Φίλιππος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι η δική του δραστηριότητα αφορούσε τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη, την εποπτεία προσωπικού και την εξυπηρέτηση πελατών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η σύζυγός του. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο περίπου τρεις ώρες, ενώ η σύζυγός του λίγο περισσότερο από μία ώρα.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι λογιστές, που απολογήθηκαν πρώτοι, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση, επικαλούμενοι τον επαγγελματικό τους ρόλο και τη συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις.

Ένας εξ αυτών υποστήριξε ότι είχε διακόψει τη συνεργασία του με τον Καμπούρη το 2023-2024, λόγω οφειλών προς το λογιστικό του γραφείο, και ότι είχε επιστρέψει τους κωδικούς TAXIS των εταιρειών. «Πώς είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;», φέρεται να ανέφερε.

Ο δεύτερος λογιστής υποστήριξε ότι ζητούσε επανειλημμένα τα απαραίτητα παραστατικά και τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών για την κατάρτιση των φορολογικών δηλώσεων, φτάνοντας, όπως ισχυρίζεται, στο σημείο να απειλήσει ότι δεν θα τις υποβάλει εάν δεν του προσκομίζονταν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 9.30 το πρωί και συνεχίζεται, καθώς εκκρεμούν οι απολογίες έξι ακόμη κατηγορουμένων. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο αποκαλούμενος «κωλοτούμπας», ο οποίος φέρεται ως ένας από τους αχυρανθρώπους του κυκλώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υποστηρίξει ότι εργαζόταν κανονικά στις εταιρείες του Καμπούρη, από τις οποίες λάμβανε μισθό, αλλά δεν είχε γνώση της διοικητικής και φορολογικής τους διαχείρισης. Όπως φέρεται να αναφέρει, είχε δεχθεί την πρόταση εργασίας λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπιζε στην αναζήτηση σταθερής απασχόλησης.