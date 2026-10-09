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Η τραγουδίστρια επισήμανε πως κατά τις συνεργασίες τους δεν είχε αντιληφθεί ύποπτες δραστηριότητες, περιορίζοντας τον ρόλο της αποκλειστικά στα καλλιτεχνικά καθήκοντα.

Ο Φίλιππος Καμπούρης κατηγορείται για ζημία στο Δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της δημιουργίας εταιρειών-φαντασμάτων για εικονική ασφάλιση καλλιτεχνών.

Πλήθος γνωστών τραγουδιστών καλούνται να καταθέσουν στην Οικονομική Αστυνομία για να διαπιστωθεί αν γνώριζαν την παράνομη δράση των εργοδοτών τους.

Η εισαγγελία έχει ήδη ασκήσει ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα κατά του Φίλιππου Καμπούρη και των συνεργατών του.

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Στη συνεργασία που είχε στο παρελθόν με τον Φίλιππο Καμπούρη αναφέρθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, αποκαλύπτοντας ότι, όπως και άλλοι καλλιτέχνες, είχε εργαστεί σε νυχτερινά κέντρα που συνδέονταν με το όνομά του. Όπως διευκρίνισε, ωστόσο, δεν γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο εκείνος διαχειριζόταν την προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Οι δηλώσεις της τραγουδίστριας έγιναν το βράδυ της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Άνω Κάτω Κοινωνία», με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση που αφορά καταγγελλόμενες απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να είχε δημιουργήσει εταιρείες-φαντάσματα, μέσω των οποίων ασφαλίζονταν εικονικά γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής, προκαλώντας, σύμφωνα με τις κατηγορίες, ζημία στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που φέρονται να θεωρούσαν ότι ήταν κανονικά ασφαλισμένοι και ότι οι ασφαλιστικές εισφορές τους καταβάλλονταν στον ΕΦΚΑ συγκαταλέγεται και η Αγγελική Ηλιάδη.

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Μιλώντας για την εμπειρία της από τη συνεργασία τους, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι κατά το διάστημα που εμφανιζόταν σε καταστήματα που συνδέονταν με τον Φίλιππο Καμπούρη δεν είχε παρατηρήσει κάτι που να της προκαλέσει υποψίες. Όπως ανέφερε, ο δικός της ρόλος περιοριζόταν αποκλειστικά στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις: πήγαινε στο μαγαζί, ανέβαινε στη σκηνή, ολοκλήρωνε τα δύο προγράμματά της και στη συνέχεια αποχωρούσε.

Η ίδια τόνισε ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει τι συνέβαινε πίσω από τα φώτα ή πώς επέλεγε κάθε άνθρωπος να διαχειριστεί τη ζωή του. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν είχε αντιληφθεί τίποτα που να της φανεί ύποπτο, επισημαίνοντας πως συχνά η εικόνα που παρουσιάζει κάποιος δεν αποκαλύπτει απαραίτητα όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα.

Η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε επίσης στην επιλογή της να διατηρεί έναν περιορισμένο κοινωνικό κύκλο, αποτελούμενο από δύο ή τρεις φίλους το πολύ. Όπως εξήγησε, αποφεύγει συνειδητά τις στενές σχέσεις με το ευρύτερο επαγγελματικό περιβάλλον και τους συναδέλφους της. Προτιμά να πηγαίνει στη δουλειά της και, μόλις ολοκληρώνει τις εμφανίσεις της, να επιστρέφει στο σπίτι και στα παιδιά της.

Περιγράφοντας την καθημερινότητά της, σημείωσε ότι η ζωή της περιστρέφεται γύρω από τις επαγγελματικές εμφανίσεις, το σπίτι, το μαγείρεμα, την καθαριότητα, τα παιδιά και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της, πριν επιστρέψει ξανά στη δουλειά. Όπως ξεκαθάρισε, πρόκειται για έναν τρόπο ζωής που έχει επιλέξει συνειδητά.

Αναφερόμενη στην προσωπική εντύπωση που είχε σχηματίσει για τον Φίλιππο Καμπούρη, η τραγουδίστρια δήλωσε ότι της φαινόταν πάντα ιδιαίτερα γλυκός και συμπαθητικός άνθρωπος, γι’ αυτό και όσα πληροφορήθηκε για την υπόθεση της προκάλεσαν έκπληξη. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η συνεργασία τους δεν σήμαινε πως εκείνος αναλάμβανε να της εξασφαλίζει επαγγελματικές εμφανίσεις, καθώς, όπως είπε, τις δουλειές της τις έκλεινε πάντοτε η ίδια.

Στο μεταξύ, οι ασφαλιστικές εισφορές των καλλιτεχνών, όπως και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, φέρεται να μην κατέληγαν στα δημόσια ταμεία. Στο πλαίσιο της έρευνας, γνωστοί τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων οι Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Θέμης Αδαμαντίδης, Πέτρος Ίμβριος, Έφη Θώδη, Κατερίνα Στανίση, Αλέκος Ζαζόπουλος, Κέλλυ Κελεκίδου και Θάνος Πετρέλης, καλούνται να καταθέσουν στην Οικονομική Αστυνομία.

Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν εάν οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες γνώριζαν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εργοδότες τους, καθώς και εάν είχαν πράγματι εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα στα οποία δηλώνονταν ως εργαζόμενοι, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής τους κάλυψης από τις επιχειρήσεις που φέρεται να είχε δημιουργήσει το κύκλωμα, με φερόμενο ως αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη.

Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, η εισαγγελία έχει ασκήσει σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων τους ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.