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Έφοδο σε ξενοδοχείο της Ελούντας στην Κρήτη πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, έπειτα από πληροφορίες για διακίνηση κοκαΐνης σε πάρτι Ισραηλινών που βρισκόταν σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου προχώρησαν σε έρευνες σε τέσσερα δωμάτια του ξενοδοχείου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 40 γραμμάρια κοκαΐνης, λευκής και ροζ απόχρωσης.

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Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για ουσία υψηλής ποιότητας, η οποία είναι σπάνια και ιδιαίτερα ακριβή στην Κρήτη. Παράλληλα, στην κατοχή των Ισραηλινών βρέθηκαν και χάπια, η χημική σύνθεση των οποίων εξετάζεται.

Υπεύθυνος για τη διάθεση της κόκας σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φέρεται ένας 32χρονος Ισραηλινός, στο δωμάτιο του οποίου βρέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα των ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ακόμη δύο Ισραηλινούς, μια γυναίκα και έναν άνδρα, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους ποσότητα κοκαΐνης.

Η κατάσταση είχε ξεφύγει από νωρίς το πρωί, όταν σε άλλο περιστατικό περιπολικό της ΕΛΑΣ εντόπισε νεαρό Ισραηλινό σε κατάσταση εκτός εαυτού, πιθανόν υπό την επήρεια ουσιών. Στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ελέγξουν, ο άνδρας άρχισε να τους βρίζει, αντιστάθηκε και προκάλεσε φθορές στο υπηρεσιακό όχημα.

Οι αστυνομικοί τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών λόγω των ουσιών που είχε καταναλώσει. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας αυτός διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο όπου γινόταν το πάρτι. Πραγματοποιήθηκε έρευνα στο δωμάτιό του, όπου βρέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης, και ο νεαρός συνελήφθη.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)